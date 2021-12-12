Прем'єр-міністр уточнив, що з "уряд ухвалив усі необхідні рішення, щоб програма запрацювала вчасно". На першому етапі проєкт буде доступний для українців у застосунку "Дія".

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Подати заявку можна буде в декілька кліків за наявності "зеленого" сертифіката. Для отримання виплат буде сформована віртуальна картка на вибір у зручному для вас банку-партнері. Цей процес абсолютно безкоштовний,

– зазначив Денис Шмигаль.

На що можна витратити кошти

Очільник уряду наголосив, що витратити тисячу гривень можна в категоріях бізнесу, що найбільше постраждав від карантинних обмежень, а саме:

креативна галузь;

транспортна галузь;

спортивна галузь.

Зверніть увагу! Денис Шмигаль насамкінець пояснив, що для того, аби встигнути отримати виплату в першому етапі, необхідно подати заявку в Дії з 19 по 29 грудня 2021 року.

"Тисяча Зеленського": що відомо

Президент пояснив, що програма працюватиме так: кожен, хто отримав два щеплення, зможе отримати 1 тисячу гривень. Швидко та зручно – тобто, через додаток "Дія".

Програма стартує 19 грудня, на неї виділять близько 3 мільярдів гривень. Так, держава забезпечить можливість отримати гроші усім вакцинованим проти коронавірусу.

Верховна Рада України 2 грудня проголосувала за закон про виділення тисячі гривень. Вже 7 грудня документ передали на підпис главі держави Володимиру Зеленському.

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