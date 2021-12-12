Прем'єр-міністр уточнив, що з "уряд ухвалив усі необхідні рішення, щоб програма запрацювала вчасно". На першому етапі проєкт буде доступний для українців у застосунку "Дія".
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Подати заявку можна буде в декілька кліків за наявності "зеленого" сертифіката. Для отримання виплат буде сформована віртуальна картка на вибір у зручному для вас банку-партнері. Цей процес абсолютно безкоштовний,
– зазначив Денис Шмигаль.
На що можна витратити кошти
Очільник уряду наголосив, що витратити тисячу гривень можна в категоріях бізнесу, що найбільше постраждав від карантинних обмежень, а саме:
- креативна галузь;
- транспортна галузь;
- спортивна галузь.
"Тисяча Зеленського": що відомо
- Президент пояснив, що програма працюватиме так: кожен, хто отримав два щеплення, зможе отримати 1 тисячу гривень. Швидко та зручно – тобто, через додаток "Дія".
- Програма стартує 19 грудня, на неї виділять близько 3 мільярдів гривень. Так, держава забезпечить можливість отримати гроші усім вакцинованим проти коронавірусу.
- Верховна Рада України 2 грудня проголосувала за закон про виділення тисячі гривень. Вже 7 грудня документ передали на підпис главі держави Володимиру Зеленському.