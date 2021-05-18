Минулого тижня українська гривня укріпилася на 0,7% до 27,56 гривні за долар. Серед причин фінансисти називають:

нерезиденти не продавали гривневі облігації;

через сплату квартальних податків пропозиція валюти зросла;

участь державних банків у продажі долара.

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Що впливатиме на долар цього тижня

Аукціон з ОВДП

Юрій Шоломицький, керівник Центру макроекономічного моделювання KSE, називає аукціон з ОВДП основним внутрішнім фактором, який впливатиме на курс долара цього тижня.

Як аукціон ОВДП впливає на гривню Попит іноземних інвесторів на облігації внутрішньодержавної позики (ОВДП) був основною причиною зміцнення гривні у першій половині 2021 року – до моменту підведення Росією військ до кордону з України. Тоді інвестиції скоротилися на



Тепер, коли загроза минула, інвестори повільно відновлюють довіру до українських активів і це може бути причиною для зміцнення національної валюти. Наступний аукціон з ОВДП Попит іноземних інвесторів на облігації внутрішньодержавної позики (ОВДП) був основною причиною зміцнення гривні у першій половині 2021 року – до моменту підведення Росією військ до кордону з України. Тоді інвестиції скоротилися на 300 мільйонів доларів.Тепер, коли загроза минула, інвестори повільно відновлюють довіру до українських активів і це може бути причиною для зміцнення національної валюти. Наступний аукціон з ОВДП Міністерство фінансів проведе у вівторок, 18 травня.

Аналітики ICU погоджуються, що цього тижня попит від нерезидентів на ОВДП ще більше посилюватиме підтримку гривні.

Водночас аналітики OTP Банку переконані, що цього тижня аукціон ОВДП ще не впливатиме на валютний ринок повною мірою. Натомість гратимуть роль політичні ризики.

Нерезиденти поки взяли паузу (на тлі паузи в ескалації конфлікту) і не мають сильного впливу на ринок. Політичні ризики будуть більшою мірою впливати на прийняття рішень інвесторами,

– пояснюють аналітики OTP Банку.

Під політичними ризиками маються на увазі відносини з Міжнародним валютним фондом, які зараз на паузі. Майже рік тому Україна підписала меморандум про співпрацю: в рамках програми stand-by Україна мала отримати 5 мільярдів доларів, але отримала лиш перший транш у розмірі 2,1 мільярда доларів.

Інтервенції Нацбанку

Ще одним важливим чинником, який впливатиме на гривню цього тижня будуть інтервенції НБУ. Аналітики ICU переконані: за умови, що НБУ й надалі утримуватиметься від інтервенцій, курс гривні може посилитися.

Перерва в інтервенціях НБУ триває і надалі, а в умовах збільшення пропозиції іноземної валюти в порівнянні з попитом на неї, це фактично є своєрідним дозволом національній валюті до подальшого укріплення,

– пояснюють фахівці.

Повільне знецінення долара

На курс гривні щодо долара впливатимуть і зовнішні фактори. Зокрема, Юрій Шоломицький виділяє повільне знецінення долара на зовнішніх ринках. За останній місяць індекс долара впав на 1,6%, за даними Investing.com.

Яким буде курс до 21 травня