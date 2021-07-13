Минулого тижня українська гривня несуттєво зміцнилася – на 0,3% і 13 червня НБУ встановив офіційний курс на рівні 27,29 гривні за долар. Серед причин:

Невтручання нерезидентів та НБУ дозволяє ринку самостійно балансувати.

Період відпусток.

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За останній тиждень фактори пропозиції (нерезиденти задля купівлі ОВДП) та попиту (виплата зовнішніх боргів тощо) перебувають у відносній рівновазі,

– зауважив Юрій Шоломицький, керівник Центру макроекономічного моделювання KSE.

Що впливатиме на долар цього тижня

Переговори з МВФ

Україна та Міжнародний валютний фонд досягли домовленостей по антикорупційних питаннях. Уряд сподівається до кінця 2021 року отримати транш у 700 мільйонів доларів. Відповідну угоду можуть підписати наприкінці липня – початку серпня.

Спостерігаємо за переговорами з МВФ, в разі позитивних новин нас може чекати зміцнення гривні до рівнів 27,00,

– прогнозують аналітики ОТП Банку.

Аналітики ICU також переконані, що отримання позитивних новин щодо коштів МВФ має додати позитиву, особливо в умовах активізації аграріїв з експортом врожаю та продажем валюти.

Аукціон з ОВДП

На аукціоні ОВДП 6 липня Мінфін залучив всього 3 мільярда гривень. Для порівняння – двома тижнями раніше вдалося залучити 11,28 мільярда гривень. Аналітики ICU пов'язують це зі низькою активністю інвесторів у всьому світі.

Відсутність активності нерезидентів на ринку ОВДП через загальну низьку активність на світових фінансових ринках фактично дозволяє ринку балансуватися без їхнього впливу,

– додають аналітики.

Наразі іноземці навряд чи активізуються як з входом у нові гривневі активи, так і з виходом з них, вважають в ICU. Зазначимо, що черговий аукціон ОВДП Міністерство фінансів проведе у вівторок, 13 липня.

Як аукціон ОВДП впливає на курс Нерезиденти для того, щоб інвестувати в гривневі ОВДП, продають іноземну валюту на ринку і таким чином зміцнюють українську гривню. Адже попит на неї зростає.

Інтервенції НБУ

У червні НБУ активно втручався на ринок, щоб стримати різке зміцнення української гривні. Проте останні 2 тижні втручання були мінімальними.

Минулого тижня НБУ викупив лише 20 мільйонів доларів у резерви, чим майже й не вплинув на збалансованість ринку,

– підмітили аналітики ICU.

Аналітики ОТП Банку додали, що минулого тижня на ринку спостерігали спокійні і неволатильні торги в діапазоні 27,25 – 27,35. Це свідчить про баланс попиту і пропозиції.

Відпустки

Ринок став менш об'ємним в липні, відзначили аналітику ОТП Банку.

На ринку почався відпускний період і ми очікуємо, що липень буде флетовати (залишатися у вузькому діапазоні),

– додали фахівці.

Зовнішні фактори

На курс гривні щодо долара впливають не лише зовнішні фактори. Юрій Шоломицький відзначає, що поведінка пари євро-долар США стабілізувалася. Але можливий вплив новин щодо інфляції в США.

Яким буде курс всередині липня

Експерти зійшлися на прогнозі, що гривня буде доволі стабільною і залишиться на своєму рівні.