Чому гривня зміцніла

Високі ціни на експортні товари

У першій половині року ціни на сировинні товари стрімко зростали, зокрема на залізну руду та зернові. Це суттєво посилило приплив валютної виручки в Україну. Стрімке зміцнення гривні навіть не зупиняли інтервенції НБУ (коли регулятор заходить на ринок з продажем або купівлею валюти).

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Регулятор не хотів дозволити безконтрольно зміцнитись гривні, щоб не зробити український експорт менш конкурентним на міжнародних ринках. Також Нацбанк не хотів створювати дисбаланс торгового рахунку внаслідок дешевших імпортних товарів. Пік інтервенцій припав на літо – сезон збирання рекордного врожаю та початку його експорту за кордон. Віталій Сівач Трейдер групи ICU

Зверніть увагу! З початку року чиста купівля Нацбанком іноземної валюти на міжбанку склала близько 2 мільярди доларів.

Крім того, за результатами 10 місяців 2021 року від’ємне сальдо торговельного балансу становило лише 2,5 мільярда доларів.

Це досить неочікуваний результат, адже у міру виходу з коронакризи прогнозувалося стрімке зростання споживчого попиту, а відтак й імпорту. Насправді, так і відбулося, проте високі ціни на ключові товарні позиції українського експорту повністю компенсували це зростання. Ба більше, динаміка зростання експорту 2021 року навіть випереджала темпи зростання імпорту. Анна Золотько Директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку

Сприяли зміцненню гривні також валютні надходження від українських заробітчан, які цьогоріч надіслали на 20% більше, ніж торік.

Світові ринки та військова агресія

Українська гривня досягла свого максимуму за цей рік 11 листопада – 26,06 гривні за долар. Але після цього тренд розвернувся і гривня почала стрімко втрачати свої позиції. Віталій Сівач називає основні причини:

Ціни на залізну руду сильно впали через кризу в будівельному секторі Китаю.

Валютні надходження до України ослабли.

Рекордні ціни на газ почали тиснути на гривню, що призвело до її послаблення.

Водночас ескалація конфлікту з Росією лише посилила цей тренд.

З негативних факторів, мабуть, найголовнішим є напружена ситуація на східному кордоні. Цього року відбулося дві хвилі посилення напруженості і кожна суттєво позначилася щонайменше на попиті іноземних інвесторів на ОВДП. А відтак – і на курсі гривні,

– пояснила Анна Золотько.

Нагадаємо! У листопаді завдяки розвідці США стало відомо, що Росія планує повномасштабне вторгнення в Україну та активно стягує війська та бойову техніку. Розмова лідерів США та РФ дещо зменшила градус напруги. Але загроза все ще серйозна – Росія і далі продовжує нарощувати війська на кордоні з Україною. За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, у радіусі 200 кілометрів від українського кордону перебувають 122 000 російських військових.

Що впливатиме на гривню у 2022 році

Ціни на світових ринках. На початку 2022 року доведеться закуповувати газ у сховища, щоби пройти опалювальний сезон. Аграріям потрібно буде поповнювати запаси паливо-мастильних матеріалів і добрив.

Це може негативно позначитися на курсі гривні на початку року. Відтік долара може спровокувати короткострокове ослаблення гривні до 29,50 і вище,

– вважає Віталій Сівач.

Подальша доля співпраці з МВФ покаже, чи зможе Україна розплачуватися з зовнішніми боргами, особливо в умовах, якщо євробонди та ОВДП стануть менш привабливими серед інвесторів.

Ще один ризик – згортання програми монетарного стимулювання ФРС та ЄЦБ. Якщо програми згорнуть надто швидко, пояснює Віталій Сівач, то на глобальних ринках почнеться падіння цін на більшість ризикованих активів. Ця тенденція може зміцнити долар. А сильний долар означатиме слабку гривню.

Висока інфляція у світі – це ще один ризик для ослаблення гривні. Адже це може призвести до підняття облікових ставок, що лише пришвидшить вище згадану загрозу.

Проте найголовніший ризик девальвації – можливість вторгнення Росії.

Якщо напруженість буде знято найближчим часом, гривня повернеться до зміцнення вже у січні-лютому. Але якщо напруженість буде зростати, слід очікувати зворотного ефекту та поступового виходу нерезидентів з ОВДП та й загалом інвестицій,

– пояснює Анна Золотько.

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Яким буде курс долара у 2022 році

Фінансовий експерт Віталій Ваврищук прогнозує, що у 2022 році валютний курс буде на рівні в середньому 27,70 гривні за долар.

Валютний курс та валютний ринок залишатимуться відносно стабільними наступного року. Водночас протягом року може бути багато епізодів, коли гривня опиниться під тиском. Віталій Ваврищук Голова департаменту макроекономічних досліджень групи ICU

Міжнародний валютний фонд прогнозує, що середньорічний курс долара у 2022 році зупиниться на позначці у 27,43 гривні.

У консенсус-прогнозі від Мінекономіки зазначили, що середньорічний курс долара США досягне 27,80 гривні, а наприкінці року – зросте до 28,10 гривні.

У бюджеті на 2022 рік заклали середньорічний курс долара на рівні 28,60 гривні, в кінці наступного року очікують, що долар буде коштувати 28,70 гривні.

Я трохи оптимістичніше дивлюся на курсовий тренд 2022 року. Проте не можу сказати, що цифри в бюджеті нереалістичні. Такі рівні є цілком ймовірними. Перш за все – це прогноз, який має якусь ймовірність справдитися,

– вважає Анна Золотько.

Цікаво! Останніми роками у бюджеті закладені вищи прогнози гривні, ніж є насправді. До прикладу, у бюджеті 2021 року середній курс заклали на рівні 29,10 за долар, а гривня не була слабшою, ніж 28,40.