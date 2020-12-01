Завдяки розробці вакцин проти COVID-19 перспективи світової економіки тепер виглядають кращими, ніж очікувалося раніше. За прогнозами міжнародної Організації економічного співробітництва та розвитку очікується падіння світової економіки на 4,2% замість раніше прогнозованих 6%.

Крім того, згідно з прогнозом ОЕСР, у наступному 2021 році світова економіка зросте на 4,2%, а у 2022 році – на 3,7%. Про це повідомляє британське видання Sky News.

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Надія на світле майбутнє

Головний економіст ОЕСР Лоуренс Бун зазначив, що найгіршого вдалося уникнути. Більшість компаній вижили, хоча велика кількість з них фінансово послабшала.

Уперше з початку пандемії є надія на світле майбутнє. Прогрес у галузі вакцин та лікування коронавірусу підняв очікування, а невизначеність відступила,

– сказав він.

За словами економіста, саме завдяки безпрецедентним діям урядів та центральних банків глобальна активність швидко відновилась у багатьох секторах, хоча надання деяких видів послуг ще залишається обмеженим через необхідність дотримання соціальної дистанції.

ОЕСР також закликала уряди країн не припиняти економічну підтримку бізнесу.