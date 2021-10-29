Професійний підхід, – Дрік про блокування Зеленським законопроєкту щодо криптообігу

Нещодавно президент України заблокував законопроєкт, який міг би врегулювати правила криптообігу в державі. Таке рішення має позитивний ефект.

За відповідну реакцію треба подякувати Володимиру Зеленському та Офісу Президента. Таку думку в ефірі 24 каналу висловила виконавча директорка асоціації "Блокчейн України" Наталія Дрік.

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Вона пояснила, що відбулись деякі помилки – ініціювали законотворчий процес набагато раніше, ніж це зробила Європа.

Я дуже вдячна команді президента і ОП за те, що відбулась саме така реакція. Для нашої сфери це професійний підхід з боку держави,

– наголосила Дрік.

За її словами, вже досить скоро виходить регламент Євросоюзу. Згідно з умовами договору про синхронізацію законів у фінансовій сфері загалом, в Україні повинні бути майже ідентичні закони.

Документ можна доопрацювати

Криптовалюта – це цифрові гроші, які функціонують завдяки механізму складних комп'ютерних математичних обчислень та унікального коду, який належить лише людині. Ціна такої валюти постійно змінюється.

"Той закон, який є зараз, дуже сильно відрізняється від того, що планують ухвалити у Євросоюзі до нового (2022 – 24 канал) року", – зауважила експертка. Відповідно блокування президентом скорочує час на переголосування документа.

Зауваження, які видала адміністрація президента також більш якісно дають змогу доопрацювати (документ – 24 канал). Наталія Дрік Виконавча директорка асоціації "Блокчейн України"

"Дуже дякую президенту. Для нашої сфери він зробив гарну річ. Завдяки цьому врегулювання криптовалюти в Україні відбудеться раніше", – додала Дрік.

Про який законопроєкт мовиться

Зеленський 5 жовтня повернув до Верховної Ради закон про віртуальні активи зі своїми пропозиціями.

Наразі тексту з пропозиціями президента немає на сайті.

Ще 8 вересня Рада ухвалила закон про криптовалюту, легалізувавши її.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров наголосив, що ринок віртуальних активів стане можливим після внесення змін до Податкового кодексу.

Що означає блокування Зеленським законопроєкту про криптообіг: дивіться відео