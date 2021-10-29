Професійний підхід, – Дрік про блокування Зеленським законопроєкту щодо криптообігу

29 жовтня 2021 , 11:06
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Джерело:

24 канал

Нещодавно президент України заблокував законопроєкт, який міг би врегулювати правила криптообігу в державі. Таке рішення має позитивний ефект.

За відповідну реакцію треба подякувати Володимиру Зеленському та Офісу Президента. Таку думку в ефірі 24 каналу висловила виконавча директорка асоціації "Блокчейн України" Наталія Дрік.

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Вона пояснила, що відбулись деякі помилки – ініціювали законотворчий процес набагато раніше, ніж це зробила Європа.

Я дуже вдячна команді президента і ОП за те, що відбулась саме така реакція. Для нашої сфери це професійний підхід з боку держави,
– наголосила Дрік.

За її словами, вже досить скоро виходить регламент Євросоюзу. Згідно з умовами договору про синхронізацію законів у фінансовій сфері загалом, в Україні повинні бути майже ідентичні закони.

ДовідкаКриптовалюта – це цифрові гроші, які функціонують завдяки механізму складних комп'ютерних математичних обчислень та унікального коду, який належить лише людині. Ціна такої валюти постійно змінюється.

Документ можна доопрацювати

"Той закон, який є зараз, дуже сильно відрізняється від того, що планують ухвалити у Євросоюзі до нового (2022 – 24 канал) року", – зауважила експертка. Відповідно блокування президентом скорочує час на переголосування документа.

Зауваження, які видала адміністрація президента також більш якісно дають змогу доопрацювати (документ – 24 канал).

Наталія Дрік

Виконавча директорка асоціації "Блокчейн України"

"Дуже дякую президенту. Для нашої сфери він зробив гарну річ. Завдяки цьому врегулювання криптовалюти в Україні відбудеться раніше", – додала Дрік.

Про який законопроєкт мовиться

  • Зеленський 5 жовтня повернув до Верховної Ради закон про віртуальні активи зі своїми пропозиціями.
  • Наразі тексту з пропозиціями президента немає на сайті.
  • Ще 8 вересня Рада ухвалила закон про криптовалюту, легалізувавши її.
  • Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров наголосив, що ринок віртуальних активів стане можливим після внесення змін до Податкового кодексу. 

Що означає блокування Зеленським законопроєкту про криптообіг: дивіться відео

 

Автор: Анастасія Мигидюк