За відповідну реакцію треба подякувати Володимиру Зеленському та Офісу Президента. Таку думку в ефірі 24 каналу висловила виконавча директорка асоціації "Блокчейн України" Наталія Дрік.
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Вона пояснила, що відбулись деякі помилки – ініціювали законотворчий процес набагато раніше, ніж це зробила Європа.
Я дуже вдячна команді президента і ОП за те, що відбулась саме така реакція. Для нашої сфери це професійний підхід з боку держави,
– наголосила Дрік.
За її словами, вже досить скоро виходить регламент Євросоюзу. Згідно з умовами договору про синхронізацію законів у фінансовій сфері загалом, в Україні повинні бути майже ідентичні закони.
Документ можна доопрацювати
"Той закон, який є зараз, дуже сильно відрізняється від того, що планують ухвалити у Євросоюзі до нового (2022 – 24 канал) року", – зауважила експертка. Відповідно блокування президентом скорочує час на переголосування документа.
Зауваження, які видала адміністрація президента також більш якісно дають змогу доопрацювати (документ – 24 канал).
"Дуже дякую президенту. Для нашої сфери він зробив гарну річ. Завдяки цьому врегулювання криптовалюти в Україні відбудеться раніше", – додала Дрік.
Про який законопроєкт мовиться
- Зеленський 5 жовтня повернув до Верховної Ради закон про віртуальні активи зі своїми пропозиціями.
- Наразі тексту з пропозиціями президента немає на сайті.
- Ще 8 вересня Рада ухвалила закон про криптовалюту, легалізувавши її.
- Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров наголосив, що ринок віртуальних активів стане можливим після внесення змін до Податкового кодексу.
Що означає блокування Зеленським законопроєкту про криптообіг: дивіться відео