Продуктів достатньо: АТБ, Сільпо та інші мережі закликали зберігати спокій

Найбільші українські торговельні мережі закликала українців не піддаватися паніці через вторгнення Росії в Україну. Вони запевнили, що мають достатньо запасів продуктів.

Представники корпорації АТБ запевнили, що наразі працюють у посиленому та мобілізованому режимі. А всі магазини торговельної мережі забезпечені товарами всіх категорій у повному обсязі.

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Компанія має достатню кількість товарних залишків для забезпечення споживчого попиту у разі його збільшення. Логістична та транспортна інфраструктура компанії перебуває під особливим контролем,

– йдеться в офіційній заяві АТБ у фейсбуці.

У компанії наголосили, що ситуація контрольована, але нашій армії зараз як ніколи потрібна підтримка: "спокій і впевненість у Збройних силах України наразі найкраща допомога".

У Fozzy Group, до якої входять Сільпо, Фора і Траш, заявили у фейсбуці, що намагатимуться забезпечити роботу магазинів у звичайному режимі. Проте деякі магазини у четвер, 24 лютого, не працюватимуть з міркувань безпеки працівників та клієнтів. Про те, які магазини працюють та за яким графіком, можна буде дізнатися із соцмереж та гарячих ліній.

Ми робимо все можливе для того, щоб у максимальної кількості українців залишався доступ до продуктів,

– наголосили в Fozzy Group.

В окремій заяві Сільпо додали, що працюють над постачанням товарів з їхніх розподільчих центрів, щоб забезпечити постійні поставки продукції.

Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію.Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!