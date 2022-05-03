Дрібні виробники, сімейні селянські фермерські господарства збільшують свої площі посіву і посадки, особливо овочів. Про це в ефірі 24 каналу розповів голова Союзу українського селянства Іван Томич.

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За його словами, це – дуже важливий фактор задля забезпечення продовольчої стабільності у воєнний час, в якому перебуває Україна.

Україна не матиме скрутної ситуації

Селяни забезпечують не тільки свій продовольчий лад, а й загалом країну. Через те, що вироблена продукція на місцях потрапить до тих, хто потребує її на місцевих ринках, Україна не матиме скрутної ситуації щодо багатьох продуктів. Мовиться зокрема і про ранні овочі.

Овочі через 1 – 1,5 місяця будуть набагато дешевшими – майже удвічі. На осінь, я вважаю, у нас не буде кризових продовольчих проблем,

– наголосив Томич.

Менше кукурудзи і цукрового буряка

Як пояснив голова Союзу українського селянства, змінюється структура посівних площ. Господарства, які різні за розмірами і формами реалізації, враховують ситуацію, яка відбувається.

"Цілком зрозуміло, кукурудзи посіють набагато менше. Можливо, буде менше посіяного цукрового буряка", – зауважив експерт.

Він відзначив, що тих культур, які будуть більше потрібні на внутрішньому ринку, у 2022 році додадуть достатньо багато. "Це не допустить дефіциту", – підсумував Томич.

Чи можлива продовольча криза в Україні: дивіться відео

Яка ситуація з продуктами в Україні

За інформацією заступника голови Офісу Президента Ростислава Шурми, попри певний дефіцит продуктів у магазинах на початку повномасштабної війни, зараз ситуація покращилася. Харчові запаси в нашій державі повернулися до довоєнного рівня.

У світі, як вважає Володимир Зеленський, вже почалася продовольча криза. Якщо у 2022 році ціни на харчові продукти зростуть, голод буде у 81 державі – приблизно у 47 мільйонів людей.

В низки областях України окупанти продовжують тероризувати фермерів. Аграріїв змушують віддавати понад половину свого врожаю.

До речі, проти Росії запроваджують ще сильніші санкції. Державі-агресорці загрожує навіть дефіцит ковбасних виробів. Однак заборона набуде чинності аж у липні 2022 року.



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