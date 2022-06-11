Російські окупанти продовжують блокувати Чорне море та обстрілювати українські порти. Ворог бреше про готовність забезпечити експорт українського зерна та намагається применшити масштаби продовольчої проблеми.

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Плани на співпрацю з Німеччиною

Міністр аграрної політики Микола Сольський провів зустріч із Федеральним міністром продовольства та сільського господарства Німеччини Джемом Оздеміром. Також на зустріч і були присутні високопосадовці та чиновники, які відповідальні за продовольчу безпеку, сільське господарство та міжнародні зв'язки.

На зустрічі сторони обговорили проблеми експорту української продукції, а також потреби українських аграріїв та ситуацію щодо світової продовольчої безпеки.

"Всі, хто сьогодні тут присутній зі мною підтримують Україну, і в межах своїх компетенцій я хочу запевнити, що всі питання та наші домовленості будуть вирішуватися дуже швидко", – запевнив Джем Оздемір.

Своєю чергою український міністр аграрної політики подякував німецькій делегації за візит та розповів про актуальний стан українського експорту. Головна проблема – блокування Чорного моря, що створює проблеми з транспортуванням та відвантаженням зерна. Внаслідок цього ціна зерна зростає, що має негативні наслідки на весь глобальний ринок.

Вже зараз країни Близького Сходу та Африки почали відчувати дефіцит продовольства і суттєве подорожчання продуктів, і з часом проблема ставатиме ще більш критичною.

Дії Росії та заяви Росії щодо розблокування портів абсолютно протилежні. Вони заявляють, що не проти розблокування портів, а по факту завдають ракетних ударів по портовій інфраструктурі Миколаєва та мосту у напрямку Дунайського порту,

– підкреслив Сольський.

Також на зустрічі посадовці обговорили проблему зберігання нового врожаю, адже багато потужностей знищили російські окупанти. Активна робота в цьому напрямку вже триває.

Сторони погодилися, що необхідно розробити спільно з країнами G-20 прогнозований план кроків на 3-5 років, в якому буде окреслено забезпечення продовольчої безпеки світу та ефективної логістики продукції.

Блокування українських портів

Російські кораблі у Чорному морі блокують судна та ізолюють зони бойових дій. З часу повномасштабного вторгнення в Україну вони обстріляли кілька мирних суден.

Росія намагається збрехати про те, що жодної продовольчої кризи не буде, а також цинічно заявляє про готовність забезпечити експорт української продукції.

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