Проблеми посилились, – Вітренко про фінрезультат "Нафтогазу" у першому кварталі

НАК "Нафтогаз України" за підсумками першого кварталу 2021 року отримала 12,6 мільярда гривень чистого прибутку. Однак Юрій Вітренко вказав на низку проблем, які протягом цього періоду посилилися.

Результати "Нафтогазу"

Показник за перший квартал 2021 року покращився у порівнянні з попереднім. Про це мовиться у даних неаудійованої та неконсолідованої звітності компанії.

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З чим пов'язані кращі показники

Основною причиною покращення фінансового результату "Нафтогазу" став суттєвий ріст цін на природний газ на європейському та українському ринках у першому кварталі 2021 року.

Реакція Вітренка

Новопризначенний голова правління "Нафтогазу" заявив, що сталість таких фінансових результатів компанії залишається під питанням. Все через невирішеність проблем у всьому ланцюгу транспортування, розподілу і постачання газу кінцевим споживачам.

За згаданий період ці традиційні проблеми лише посилились. Тому, як національна компанія, ми будемо проактивно пропонувати свою допомогу державі для вирішення цих проблем,

– заявив Вітренко.

Чистий прибуток "Нафтогазу" за перший квартал 2020 року становив 3,2 мільярда гривень . Крім того, чистий дохід у 2020 році скоротився на 32,1% у порівнянні з 2019 роком.

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