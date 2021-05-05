Результати "Нафтогазу"

Показник за перший квартал 2021 року покращився у порівнянні з попереднім. Про це мовиться у даних неаудійованої та неконсолідованої звітності компанії.

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З чим пов'язані кращі показники

Основною причиною покращення фінансового результату "Нафтогазу" став суттєвий ріст цін на природний газ на європейському та українському ринках у першому кварталі 2021 року.

Реакція Вітренка

Новопризначенний голова правління "Нафтогазу" заявив, що сталість таких фінансових результатів компанії залишається під питанням. Все через невирішеність проблем у всьому ланцюгу транспортування, розподілу і постачання газу кінцевим споживачам.

За згаданий період ці традиційні проблеми лише посилились. Тому, як національна компанія, ми будемо проактивно пропонувати свою допомогу державі для вирішення цих проблем,

– заявив Вітренко.

Зверніть увагу! Чистий прибуток "Нафтогазу" за перший квартал 2020 року становив 3,2 мільярда гривень. Крім того, чистий дохід у 2020 році скоротився на 32,1% у порівнянні з 2019 роком.

Цікаво Правління "Нафтогазу", можливо, залишить свої посади, аби не працювати з Вітренком, – лист