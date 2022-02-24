Проблеми з онлайн-банкінгом: як зараз працює Альфа-банк

Клієнти Альфа-банку тимчасово не можуть скористатися послугами обміну валют та отримати кредит в Sense. Про це повідомила пресслужба банку.

Також відділення банку поки закриті. Натомість працюють банкомати, в яких клієнти можуть зняти готівку.

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У банку запевнили, що роблять все для того, щоб всі послуги запрацювали. Оновлення щодо роботи банку публікуватимуть на сайті.

Нагадаємо, що Monobank повідомив про тимчасове обмеження кредитного ліміту, всі інші послуги працюють у звичайному режимі. А Нацбанк обмежив зняття готівки з рахунку в 100 тисяч гривень.

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