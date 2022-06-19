Наразі над розв'язанням проблеми дуже багато працюють. Детально про це розповів міністр інфраструктури Олександр Кубраков в інтерв'ю Financial Times, яке оприлюднили 19 червня.

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Як хочуть налагодити постачання пального

За словами Кубракова, ситуація може стабілізуватися завдяки довгостроковим контрактам на постачання. Наразі Україна вже готується їх укладати з кількома іноземними постачальниками.

Увесь український імпорт – з ЄС. Раніше використовували лише найближчі до нас країни та порти в Польщі та Румунії, зараз імпортуємо з Бельгії, Нідерландів,

– заявив міністр.

Він розповів також про кількість пального, яке наразі завозять з Європи. Станом на 19 червня до України щодня проїжджає до 230 бензовозів. Нові угоди з ЄС та Польщею спрямовані на спрощення митних та прикордонних процедур. Це потрібно, щоб вантажівки не стояли в чергах колонам по кілька кілометрів. Мовиться як про укладені договори, так і ті, що в процесі укладання.

Зверніть увагу! До кінця червня Україна планує імпортувати з Європи до 600 тисяч тонн палива. Це в 10 разів більше, ніж завозили в березні. До речі, 11 червня був добовий рекорд імпортованого ресурсу до країни – 30 тисяч тонн. А після цього кількість продовжила зростати.

Експерти зробили інший прогноз

14 червня повідомили, що експерти дають менш оптимістичні прогнози. Оскільки Україна втратила власне виробництво бензину та дизеля, дефіцит може зникнути на всі 100% лише після припинення війни.

Чому виник дефіцит пального

Росіяни від початку вторгнення почали руйнувати нафтобази та нафтопереробні заводи. Наприклад, Кременчуцький нафтопереробний завод обстрілювали ракетами кілька разів. Останній такий випадок був 18 червня.

Окрім цього, відіграють свою роль і проблеми з логістикою. Росіяни заблокували наші порти, тому держава не може імпортувати нафту морським шляхом. Відповідно, вартість логістики значно зросла.

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