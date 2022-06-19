Наразі над розв'язанням проблеми дуже багато працюють. Детально про це розповів міністр інфраструктури Олександр Кубраков в інтерв'ю Financial Times, яке оприлюднили 19 червня.
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Як хочуть налагодити постачання пального
За словами Кубракова, ситуація може стабілізуватися завдяки довгостроковим контрактам на постачання. Наразі Україна вже готується їх укладати з кількома іноземними постачальниками.
Увесь український імпорт – з ЄС. Раніше використовували лише найближчі до нас країни та порти в Польщі та Румунії, зараз імпортуємо з Бельгії, Нідерландів,
– заявив міністр.
Він розповів також про кількість пального, яке наразі завозять з Європи. Станом на 19 червня до України щодня проїжджає до 230 бензовозів. Нові угоди з ЄС та Польщею спрямовані на спрощення митних та прикордонних процедур. Це потрібно, щоб вантажівки не стояли в чергах колонам по кілька кілометрів. Мовиться як про укладені договори, так і ті, що в процесі укладання.
Експерти зробили інший прогноз
14 червня повідомили, що експерти дають менш оптимістичні прогнози. Оскільки Україна втратила власне виробництво бензину та дизеля, дефіцит може зникнути на всі 100% лише після припинення війни.
Чому виник дефіцит пального
- Росіяни від початку вторгнення почали руйнувати нафтобази та нафтопереробні заводи. Наприклад, Кременчуцький нафтопереробний завод обстрілювали ракетами кілька разів. Останній такий випадок був 18 червня.
- Окрім цього, відіграють свою роль і проблеми з логістикою. Росіяни заблокували наші порти, тому держава не може імпортувати нафту морським шляхом. Відповідно, вартість логістики значно зросла.
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