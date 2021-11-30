Про робочі місця та податки, – Зеленський поговорив з українськими інвесторами

30 листопада 2021 , 10:36
Читать новость на русском

Джерело:

Офіс Президента

Володимир Зеленський провів зустріч з керівниками великих міжнародних компаній, які інвестують у економіку нашої країни. На нараді також були присутні представники українських компаній, що побудувати бізнес міжнародного рівня.

На зустрічі були присутні рада директорів та керівники компаній членів Американської торговельної палати в Україні. Президент подякував їм за роботу в Україні.

Цікаво Європейський інвестиційний банк вклав в Україну 7 мільярдів євро: на що витрачають кошти

Хочу подякувати за вашу роботу в Україні, за створені робочі місця та сплачені податки. Також за те, що ви завжди активні у наданні пропозицій щодо подальшого покращення бізнес-клімату в країні,
– сказав глава держави.

Зеленський розповів інвесторам про досягнення України

  • В Україні запущена деолігархізація, яка спрямована на європейську та євроатлантичну інтеграцію.
  • Розблокована судова реформа.
  • Влада ініціювала реформу прокуратури за найкращими міжнародними стандартами.
  • Запровадження правового режиму "Дія Сіті", яка створює хороші умови для ведення інноваційного бізнесу в Україні.

Президент Американської торговельної палати Андрій Гундер наголосив, що для компаній ключовою є довіра, і ця зустріч з Зеленським – знак такої довіри, яка будується на найвищому рівні.

Бізнесмен розповів, що загалом в Україну інвестували 50 мільярдів доларів та створили понад 400 тисяч робочих місць.

Важливі чинники для інвесторів

  • Безпека,
  • верховенство права,
  • судова реформа,
  • макроекономічна стабільність,
  • справедлива та передбачувана податкова політика,
  • боротьба з тіньовою економікою,
  • диджиталізація,
  • захист інвестицій та права власності,
  • рівні правила гри без преференцій,
  • прозора приватизація.

До теми ВВП України вперше в історії наблизився до 200 мільярдів доларів

Голова ради директорів Американської торговельної палати Олена Кошарна зазначила, що головним завданням є допомогти зробити Україну привабливою для інвестицій, інновацій та створення нових робочих місць. До речі, у компанії McDonald's розповіли, що наша країна має один із найпривабливіших потенційних ринків розвитку у Європі.

Гендиректор катарського портового оператора Qterminals Невіл Роберт Стенсфілд Біссе підкреслив, що чекає на розширення бізнесу в Україні. 

Автор: Софія Мінджоса