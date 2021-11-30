Про робочі місця та податки, – Зеленський поговорив з українськими інвесторами
Джерело:Офіс Президента
Володимир Зеленський провів зустріч з керівниками великих міжнародних компаній, які інвестують у економіку нашої країни. На нараді також були присутні представники українських компаній, що побудувати бізнес міжнародного рівня.
На зустрічі були присутні рада директорів та керівники компаній членів Американської торговельної палати в Україні. Президент подякував їм за роботу в Україні.
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Хочу подякувати за вашу роботу в Україні, за створені робочі місця та сплачені податки. Також за те, що ви завжди активні у наданні пропозицій щодо подальшого покращення бізнес-клімату в країні,
– сказав глава держави.
Зеленський розповів інвесторам про досягнення України
- В Україні запущена деолігархізація, яка спрямована на європейську та євроатлантичну інтеграцію.
- Розблокована судова реформа.
- Влада ініціювала реформу прокуратури за найкращими міжнародними стандартами.
- Запровадження правового режиму "Дія Сіті", яка створює хороші умови для ведення інноваційного бізнесу в Україні.
Президент Американської торговельної палати Андрій Гундер наголосив, що для компаній ключовою є довіра, і ця зустріч з Зеленським – знак такої довіри, яка будується на найвищому рівні.
Бізнесмен розповів, що загалом в Україну інвестували 50 мільярдів доларів та створили понад 400 тисяч робочих місць.
Важливі чинники для інвесторів
- Безпека,
- верховенство права,
- судова реформа,
- макроекономічна стабільність,
- справедлива та передбачувана податкова політика,
- боротьба з тіньовою економікою,
- диджиталізація,
- захист інвестицій та права власності,
- рівні правила гри без преференцій,
- прозора приватизація.
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Голова ради директорів Американської торговельної палати Олена Кошарна зазначила, що головним завданням є допомогти зробити Україну привабливою для інвестицій, інновацій та створення нових робочих місць. До речі, у компанії McDonald's розповіли, що наша країна має один із найпривабливіших потенційних ринків розвитку у Європі.
Гендиректор катарського портового оператора Qterminals Невіл Роберт Стенсфілд Біссе підкреслив, що чекає на розширення бізнесу в Україні.