Про робочі місця та податки, – Зеленський поговорив з українськими інвесторами

Володимир Зеленський провів зустріч з керівниками великих міжнародних компаній, які інвестують у економіку нашої країни. На нараді також були присутні представники українських компаній, що побудувати бізнес міжнародного рівня.

На зустрічі були присутні рада директорів та керівники компаній членів Американської торговельної палати в Україні. Президент подякував їм за роботу в Україні.

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Хочу подякувати за вашу роботу в Україні, за створені робочі місця та сплачені податки. Також за те, що ви завжди активні у наданні пропозицій щодо подальшого покращення бізнес-клімату в країні,

– сказав глава держави.

Зеленський розповів інвесторам про досягнення України

В Україні запущена деолігархізація, яка спрямована на європейську та євроатлантичну інтеграцію.

Розблокована судова реформа.

Влада ініціювала реформу прокуратури за найкращими міжнародними стандартами.

Запровадження правового режиму "Дія Сіті", яка створює хороші умови для ведення інноваційного бізнесу в Україні.

Президент Американської торговельної палати Андрій Гундер наголосив, що для компаній ключовою є довіра, і ця зустріч з Зеленським – знак такої довіри, яка будується на найвищому рівні.

Бізнесмен розповів, що загалом в Україну інвестували 50 мільярдів доларів та створили понад 400 тисяч робочих місць.

Важливі чинники для інвесторів

Безпека,

верховенство права,

судова реформа,

макроекономічна стабільність,

справедлива та передбачувана податкова політика,

боротьба з тіньовою економікою,

диджиталізація,

захист інвестицій та права власності,

рівні правила гри без преференцій,

прозора приватизація.

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Голова ради директорів Американської торговельної палати Олена Кошарна зазначила, що головним завданням є допомогти зробити Україну привабливою для інвестицій, інновацій та створення нових робочих місць. До речі, у компанії McDonald's розповіли, що наша країна має один із найпривабливіших потенційних ринків розвитку у Європі.

Гендиректор катарського портового оператора Qterminals Невіл Роберт Стенсфілд Біссе підкреслив, що чекає на розширення бізнесу в Україні.