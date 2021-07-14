Прийшли з сокирами: поліція провела обшуки в офісі консалтингової групи "А-95"

Представники національної поліції провели обшуки в офісі консалтингової групи "А-95". Крім того, з перевіркою прийшли й у квартири керівництва компанії.

Про це на своїй сторінці написав директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн. Правоохоронці вилучили техніку.

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Він зауважив, що не перебуває в Україні, однак йому повідомили, що поліція з ломом і сокирою увійшла в офіс. Національна поліція проводить обшуки у справі 2019 року, у якій фігурує 20 компаній.

Причин для обшуків існує декілька

За інформацією слідства, справа пов'язана з можливою мінімізацією податкових зобов'язань на 2,1 мільйона гривень. Водночас Куюн зауважив, що обшуки можуть бути пов'язані з критикою роботи мережі АЗС "БРСМ-Нафта" і низки інших учасників ринку.

Писали ми про багатьох, тому про всяк випадок передаю привіт і іншим "бодяжникам" типу Мотта, SunOil і особливо міні-НПЗ в Мерефі компанії "Альтернатив Енерджі Сорсес Компані",

– заявив директор консалтингової групи "А-95".

Зауважимо, що раніше "А-95" звинувачувала ці компанії в причетності до торгівлі нелегальним паливом в Україні.

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