Фізичні особи-підприємці мають змогу подати заявку на отримання допомоги від держави до 31 грудня 2020 року. Програма з підтримки українського бізнесу розпочала працювати з понеділка, 14 грудня.

140 тисяч осіб вже подали заявки

Заявки надходять через додаток "Дія" і наразі кількість охочих досягла 140 тисяч осіб. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, інформує 24 канал.

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Щоб відповідною програмою могла скористатись максимальна кількість українців, а це приблизно 1 мільйон працівників, було прийнято рішення продовжити термін прийняття заяв на отримання 8000 гривень до 31 грудня 2020 року,

– сказав Шмигаль.

Глава уряду наголосив, що через регіональні відділення податкової служби працює програма щодо компенсації єдиного соціального внеску. Через Державний центр зайнятості діє програма компенсації бізнесу з часткової зайнятості. В уряді запевняють, що бюрократичні моменти з подачею документів максимально спростили.

Що відомо про допомогу ФОПам через карантин:

4 грудня Верховна Рада проголосувала за низку законів, які мають допомогти підприємцям у кризовий час карантину. Зокрема:

законопроєкт президента Зеленського №4441 , який передбачає виділення грошей з фонду протидії коронавірусу на підтримку бізнесу й українців у разі посилення карантинних обмежень;

, який передбачає виділення грошей з фонду протидії коронавірусу на підтримку бізнесу й українців у разі посилення карантинних обмежень; законопроєкт №4430 про списання податкових боргів, звільнення від сплати єдиного соціального внеску та єдиного податку ФОПів 1 групи;

про списання податкових боргів, звільнення від сплати єдиного соціального внеску та єдиного податку ФОПів 1 групи; ще один законопроєкт глави держави №4429 – про одноразову фінансову допомогу для українців, які втратили частину доходів, та бізнесів, змушених скорочувати видатки на працівників.

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