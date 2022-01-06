Приватизація держмайна: скільки мільярдів отримав бюджет у 2021 році

Від приватизації державного майна бюджет у 2021 році отримав 5 мільярдів гривень.Про це повідомив директор департаменту приватизації Фонду держмайна Владислав Данилішин.

Приватизація держмайна у 2021 році

Попри показову суму у 5 мільярдів гривень, результат приватизації за 2021 рік суттєво далекий від наміченої державою цілі. Планувалось, що дохід складе 12 мільярдів гривень. Однак це найбільший дохід, щонайменше з 2014 року.

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Держмайно, що принесло найбільше доходів

З 5 мільярдів гривень, що принесла приватизація держмайна, найбільше доходів приніс завод "Більшовик" – 1,43 мільярда гривень. Нагадаємо, що переможцем онлайн-аукціону стало ТОВ "Дженерал Комерс", а завод планують перетворити в інноваційну інфраструктуру з мільярдними інвестиціями.

"Більшовик" – 1,43 мільярда гривень.

Калуська ТЕЦ – 801 мільйона гривень.

Львівська виправна колонія – 377,5 мільйона гривень.

Одесавинпром – 234,9 мільйона гривень.

Дунаєвецький комбінат хлібопродуктів – 227,1 мільйона гривень.

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Торік від великої та малої приватизації бюджет отримав 5,098 мільярдів гривень, або 43% від плану.