Приватизація держмайна у 2021 році
Попри показову суму у 5 мільярдів гривень, результат приватизації за 2021 рік суттєво далекий від наміченої державою цілі. Планувалось, що дохід складе 12 мільярдів гривень. Однак це найбільший дохід, щонайменше з 2014 року.
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Держмайно, що принесло найбільше доходів
З 5 мільярдів гривень, що принесла приватизація держмайна, найбільше доходів приніс завод "Більшовик" – 1,43 мільярда гривень. Нагадаємо, що переможцем онлайн-аукціону стало ТОВ "Дженерал Комерс", а завод планують перетворити в інноваційну інфраструктуру з мільярдними інвестиціями.
- "Більшовик" – 1,43 мільярда гривень.
- Калуська ТЕЦ – 801 мільйона гривень.
- Львівська виправна колонія – 377,5 мільйона гривень.
- Одесавинпром – 234,9 мільйона гривень.
- Дунаєвецький комбінат хлібопродуктів – 227,1 мільйона гривень.
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