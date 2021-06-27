Приклали подорожника: у "Приватбанку" кажуть, що повернули гроші клієнтам після масштабного збою

Пресслужба "Приватбанку" повідомила, що усім постраждалим внаслідок збою у системі 26 червня вже повернули гроші. У банку подякували людям за терпіння та підтримку.

Пресслужба "Приватбанку" розповіла, що "наші колеги працювали не покладаючи рук, щоб виправити технічний збій". Окрім того, перед клієнтами, які постраждали внаслідок інциденту, ще раз вибачилися.

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Ми докладемо всіх зусиль, щоб більше не траплялось таких ситуацій. Перепрошуємо за тимчасові незручності, дякуємо за надзвичайне терпіння та підтримку всім. Беремо і робимо,

– мовиться у повідомленні.

Допис "Приватбанку" проілюстрували світлиною подорожника.