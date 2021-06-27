Приклали подорожника: у "Приватбанку" кажуть, що повернули гроші клієнтам після масштабного збою
27 червня 2021 , 17:17Читать новость на русском
Джерело:фейсбук "Приватбанку"
Пресслужба "Приватбанку" повідомила, що усім постраждалим внаслідок збою у системі 26 червня вже повернули гроші. У банку подякували людям за терпіння та підтримку.
Пресслужба "Приватбанку" розповіла, що "наші колеги працювали не покладаючи рук, щоб виправити технічний збій". Окрім того, перед клієнтами, які постраждали внаслідок інциденту, ще раз вибачилися.
Зауважте У роботі Google стався глобальний збій
Ми докладемо всіх зусиль, щоб більше не траплялось таких ситуацій. Перепрошуємо за тимчасові незручності, дякуємо за надзвичайне терпіння та підтримку всім. Беремо і робимо,
– мовиться у повідомленні.
Допис "Приватбанку" проілюстрували світлиною подорожника.
Збій у роботі "Приватбанку": головне
- Прессекретар "Приватбанку" Олег Серга повідомив, що 26 червня у роботі системи стався збій.
- З карток клієнтів повторно списали гроші по операціях 23 – 24 червня. Найчастіше мовиться про суми у діапазоні від 100 до 1000 гривень.
- Серга вибачився перед постраждалими клієнтами та запевнив, що гроші повернуть упродовж доби.