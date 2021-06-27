Пресслужба "Приватбанку" розповіла, що "наші колеги працювали не покладаючи рук, щоб виправити технічний збій". Окрім того, перед клієнтами, які постраждали внаслідок інциденту, ще раз вибачилися.
Зауважте У роботі Google стався глобальний збій
Ми докладемо всіх зусиль, щоб більше не траплялось таких ситуацій. Перепрошуємо за тимчасові незручності, дякуємо за надзвичайне терпіння та підтримку всім. Беремо і робимо,
– мовиться у повідомленні.
Допис "Приватбанку" проілюстрували світлиною подорожника.
Збій у роботі "Приватбанку": головне
- Прессекретар "Приватбанку" Олег Серга повідомив, що 26 червня у роботі системи стався збій.
- З карток клієнтів повторно списали гроші по операціях 23 – 24 червня. Найчастіше мовиться про суми у діапазоні від 100 до 1000 гривень.
- Серга вибачився перед постраждалими клієнтами та запевнив, що гроші повернуть упродовж доби.