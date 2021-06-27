Пресслужба "Приватбанку" розповіла, що "наші колеги працювали не покладаючи рук, щоб виправити технічний збій". Окрім того, перед клієнтами, які постраждали внаслідок інциденту, ще раз вибачилися.

Зауважте У роботі Google стався глобальний збій

Ми докладемо всіх зусиль, щоб більше не траплялось таких ситуацій. Перепрошуємо за тимчасові незручності, дякуємо за надзвичайне терпіння та підтримку всім. Беремо і робимо,

– мовиться у повідомленні.

Допис "Приватбанку" проілюстрували світлиною подорожника.