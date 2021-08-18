"Приватбанк" вручив ізраїльські позови Коломойському і Боголюбову

Колишнім власникам "Приватбанку" Ігорю Коломойському і Геннадію Боголюбову вручили позови у справі Ізраїльського Банку Дисконт. Мовиться про схему привласнення коштів розміром у щонайменше 600 мільйонів доларів.

Відповідно до Гаазької Конвенції про вручення за кордоном судових документів, "Приватбанк" повідомив, про вручення ізраїльських позовів через газету "Голос України".

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Документ вручили й іншому відповідачу – В'ячеславу Карташову. Він є давньої довіреною особою, яка поки обіймає посаду директора департаменту юридичного супроводу в "Укрнафті".

Хоча пану Коломойському і пану Боголюбову вже був належним чином вручений позов в Ізраїлі, банк приймає ці заходи для усунення будь-яких аргументів з їх боку про те, що позов нібито був належним чином вручений,

– пояснили у "Приватбанку".

Що відомо про справу

Колишні власники "Приватбанку" Ігор Коломойський та Генадій Боголюбов у період з 2007 по 2011 роки незаконно привласнили 600 мільйонів доларів. Ці гроші вони вивели з "Приватбанку" і перевели на банківський рахунок в одному з найбільших банків Ізраїлю Israel Discount Bank.

За твердженням "Приватбанку", Israel Discount Bank безпосередньо сприяв привласненню коштів. 8 грудня 2019 року "Приватбанк" подав позов проти своїх колишніх власників та інших відповідачів в Окружний суд Тель-Авіва і виграв суперечку. Пізніше Israel Discount Bank оскаржив це рішення у Верховному суді Ізраїлю.

Але вже 26 березня 2021 року Верховний суд Ізраїлю виніс важливе рішення, яким відмовив у задоволенні апеляційної скарги Israel Discount Bank та підтвердив право "Приватбанку" на відкритий розгляд справи судом по суті в повному обсязі.