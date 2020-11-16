"Приватбанк" відсудив у компанії Коломойського 1 мільярд гривень
Суд задовольнив позов "Приватбанку" до компанії Ігоря Коломойського "Агротермінал". Він прийняв рішення стягнути з неї як поручителя компанії "Бориваж" 1 мільярд гривень боргу.
Таке рішення прийняв Господарський суд Одеської області, повідомляє Finbalance.
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Відповідно до судових матеріалів, через порушення боржником своїх зобов’язань "Приватбанк" розірвав кредитний договір. Натомість компанія "Агротермінал" зауважувала, що граничний термін повернення позики за кредитною угодою – 3 листопада 2026 року.
Суд вирішив, що "Приватбанк" правомірно скористався правом на скерування повідомлення про дострокове розірвання кредитного договору.
За інформацією держреєстру, засновник "Агротерміналу" – компанія "Бориваж". Її бенефіціарами є Олександр Скотнік та Нарек Будагян, Ангонас Гарофіта Ніколета, Еммануель Флорентіна Хрістіана, Аресті Сеодоро. "Бориваж" і Скотнік є засновниками і "Агротермінал Логістік", яке було поручителем "Приватбанку" по рефінансуванню, залученому банком в НБУ ще до націоналізації.
Предметом іпотеки був зерновий термінал "Бориваж" в Одеській області. Його вартість, яку узгодили сторони іпотечного договору, становила 5,54 мільярда гривень.
Що цьому передувало
- У вересні 2017 року Печерський райсуд Києва заарештував зерновий термінал "Бориваж" в Одеській області, який належить "Агротермінал Логістик" (кінцевий бенефіціар – Ігор Коломойський).
- Суд задовольнив клопотання Офісу генпрокурора у межах кримінального провадження щодо 19 мільярдів гривень рефінансування Нацбанку для "Приватбанку".
- Слідство вважає, що майно могли купити в результаті вчинення кримінального злочину.
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