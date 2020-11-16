Суд задовольнив позов "Приватбанку" до компанії Ігоря Коломойського "Агротермінал". Він прийняв рішення стягнути з неї як поручителя компанії "Бориваж" 1 мільярд гривень боргу.

Таке рішення прийняв Господарський суд Одеської області, повідомляє Finbalance.

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Відповідно до судових матеріалів, через порушення боржником своїх зобов’язань "Приватбанк" розірвав кредитний договір. Натомість компанія "Агротермінал" зауважувала, що граничний термін повернення позики за кредитною угодою – 3 листопада 2026 року.

Суд вирішив, що "Приватбанк" правомірно скористався правом на скерування повідомлення про дострокове розірвання кредитного договору.

За інформацією держреєстру, засновник "Агротерміналу" – компанія "Бориваж". Її бенефіціарами є Олександр Скотнік та Нарек Будагян, Ангонас Гарофіта Ніколета, Еммануель Флорентіна Хрістіана, Аресті Сеодоро. "Бориваж" і Скотнік є засновниками і "Агротермінал Логістік", яке було поручителем "Приватбанку" по рефінансуванню, залученому банком в НБУ ще до націоналізації.

Предметом іпотеки був зерновий термінал "Бориваж" в Одеській області. Його вартість, яку узгодили сторони іпотечного договору, становила 5,54 мільярда гривень.

Що цьому передувало