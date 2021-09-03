"Приватбанк" також призупинить транзакції по картках. Про це банк повідомив 3 вересня.

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Послуги "Приватбанку" тимчасово будуть недоступні

Вночі (4 вересня з 1:00 до 6:00) ми будемо оптимізувати процесинг банку,

– мовиться у повідомленні.

Там також розповіли, що саме тому тимчасово не працюватимуть:

транзакції по картках;

Приват24 для фізосіб та бізнесу;

LiqPay;

а також мережа банкоматів, терміналів та POS-терміналів банку.

"Ми проводимо такі роботи, щоб ви змогли оплачувати покупки та здійснювати операції легко та без проблем, а Приват витримав будь-які навантаження", – розповіли у банку.

Там також нагадали користувачам, щоб ті потурбувались про готівку завчасно.

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