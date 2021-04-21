"Приватбанк" хочуть продати: кому, за скільки і що буде з вкладами

"Приватбанк" знову може перейти у приватну власність. Такий намір озвучив голова Нацбанку Кирило Шевченко. У НБУ заспокоюють, що вкладникам немає про що турбуватись.

Водночас експерти запевняють, що інфляцію або зростання курсу долара така операція теж не спричинить. Навпаки, продаж "Приватбанку" іноземному інвестору буде хорошим знаком для усіх.

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"Це означає, що якийсь інвестор, який попри певний негатив щодо України, до прикладу, недосконалості судової системи, високого рівня корупції, про який відомо на Заході, довірився і зайшов в Україну. І такий захід в Україну може стати відповідно певним сигналом для інвесторів", – пояснив директор Інституту економічної трансформації Ілля Несходовський.

За скільки можуть купити "Приватбанк"

Станом на зараз за "Приватбанком" тягнеться цілий шлейф незавершених судових справ. Як в Україні, так і за кордоном. Втім це не має стати перепоною при продажі банку. Хоча і суттєво знизить його ціну.

Цей актив під час націоналізації у 2016 році держава докапіталізувала на суму у 150 мільярдів гривень. І Нацбанку доведеться дуже постаратись, щоб при продажі не програти в ціні. Тому з заявою про продаж в НБУ поспішили, вважають фінансисти.

Це не той об'єкт, який виставляється, як, вибачте, на базарі. Ні. Такі об'єкти продаються зовсім по-іншому, а саме ведуться перемовини з конкретним інвестором і з цим конкретним інвестором вже далі потім здійснюється робота над тим, що він готовий вкласти,

– зауважив Несходовський.

Експерти дуже обережні в оцінці реальної вартості "Приватбанку". Кажуть, ціна залежить від багатьох факторів. Приблизна сума, яка лунає, – це 3 – 5 мільярдів доларів.

Кому може дістатись банк

Важливо те, що на відміну від багатьох державних підприємств, "Приватбанк" не просто не є збитковим – він щороку генерує дивіденди та заробляє гроші. Тому продаж цього банку стане для нашої економіки такою ж знаковою подією, як, приміром, приватизація "Криворіжсталі" у 2005 році.

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Але при цьому виникає пікантне питання: чи не захочуть скористатись ситуацією і знову заволодіти своїм дітищем колишні власники – Ігор Коломийський та Геннадій Боголюбов? Аналітики запевняють – для цього існують запобіжники.

"Перший – це суто економічний. Якщо "Приватбанк" продається за справедливу ціну, та його частина, яка приносить гроші, – це дуже велика сума і, мені здається, вона не по кишені як колишнім акціонерам "Приватбанку", так і іншим українським олігархам. Запобіжник номер 2 – суворість Національного банку України. Купити банк на підставних людей, в яких немає декількох мільярдів доларів, щоб його насправді придбати, буде неможливо", – заявив фінансовий аналітик групи ICU Михайло Демків.

Чому держава хоче продати "Приватбанк"

Чому ж взагалі такий великий актив, який до того ж ще й приносить гроші, держава хоче віддати у приватні руки? Експерти пояснюють це тим, що зараз в державній власності перебуває понад 50% банківського сектору. І це негативне явище для економіки. В розвинених країнах ця частка складає лише 6 – 8%.

"Тобто, для того, щоб підвищити конкуренцію, щоб збільшити прозорість і підзвітність у цьому секторі, залучення іноземних партнерів, потужних, надійних, стратегічних – це безперечно плюс. Вони принесуть зі собою свої макети управління банком – це високі, найвищі стандарти корпоративного управління, це фінансова стійкість банків іноземних, це безперечно є плюсом", – наголосила головна економістка Офісу ефективного регулювання Юлія Корнєєва.

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Крім західних інвесторів, "Приватбанк" може бути цікавий китайським банкам. Адже перші 4 позиції у десятці найбільших банків світу займають саме вони. Якщо ж продаж "Приватбанку" справді відбудеться, це створить протилежну проблему, адже тоді понад 50% українського банківського сектору опиниться вже під контролем іноземного капіталу.