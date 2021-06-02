"Приватбанк" був націоналізований законно, – рішення суду

Господарський суд Києва закрив справу щодо націоналізації "Приватбанку" у 2016 році. Позов подав колишній міноритарний акціонер банку Олександр Дубілет.

Дубілет просив визнати договір про купівлю – продаж "Приватбанку" незаконним. Позов стосувався банку, Мінфіну та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

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Суд скористався положеннями "антиколомойського закону"

Господарський суд ухвалив рішення закрити провадження, скориставшись положеннями так званого "антиколомойського закону".

Господарський суд закрив провадження за позовом колишнього топменеджера банку, застосувавши норми "банківського" закону №590. ПриватБанк вітає рішення Господарського суду міста Києва про закриття провадження за позовом колишнього міноритарного акціонера "Приватбанку" Олександра Дубілета,

– повідомили у пресслужбі "Приватбанку".

Позивач Олександр Дубілет – в Ізраїлі

Як повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу фінустанови, це перше судове рішення Господарського суду з понад 50 судових справ, які ініціювали ексакціонери, яке ухвалили, скориставшись "банківським законом".

Взимку 2021 року Олександру Дубілету та ще 2 ексменеджерам "Приватбанку" повідомили про підозру. Їм інкримінують розтрату чужого майна на суму 136 мільйонів гривень. Сам Дубілет запевняє, що не ховається від слідства та проживає зараз в Ізраїлі.

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