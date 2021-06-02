Дубілет просив визнати договір про купівлю – продаж "Приватбанку" незаконною. Позов стосувався банку, Мінфіну та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

До теми "Приватбанк" перед приватизацією можуть розділити, – міністр фінансів Марченко

Суд скористався положеннями "антиколомойського закону"

Господарський суд ухвалив рішення закрити провадження, скориставшись положеннями так званого "антиколомойського закону".

Господарський суд закрив провадження за позовом колишнього топменеджера банку, застосувавши норми "банківського" закону №590. ПриватБанк вітає рішення Господарського суду м. Києва про закриття провадження за позовом колишнього міноритарного акціонера "Приватбанку" Олександра Дубілета,

– повідомили у пресслужбі "Приватбанку".

Зверніть увагу! Як повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу фінустанови, це перше судове рішення Господарського суду з понад 50 судових справ, які ініціювали ексакціонери, яке ухвалили, скориставшись "банківським законом".

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