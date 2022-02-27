"Приватбанк", Альфа-Банк та Monobank запроваджують кредитні канікули

Деякі українські банки, зокрема Приватбанк, Альфа-Банк та Monobank запровадили кредитні канікули для власників кредитних карток.

"Приватбанк"

Клієнти "Приватбанку" можуть користуватися коштами на кредитній картці без сплати відсотків у період з 1 березня по 1 червня 2022 року. Проте відсотки за лютий все ще будуть списані.

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На період дії кредитних канікул ви можете вносити кошти на кредитну картку на свій розсуд,

– зазначається у повідомленні "Приватбанку".

Альфа-Банк

Альфа-Банк за всіма кредитними картками встановлює канікули з механізмом погашення. Мінімальний платіж – нульовий, а процентна ставка – без змін. Тобто відсотки оплачуються шляхом збільшення суми загальної заборгованості.

Якщо у клієнта через погашення відсотків заборгованість зросте понад рівень кредитного ліміту, то його піднімуть.

Також банк ввів кредитні канікули за кредитами готівкою та споживчими кредитами на три місяці.

Monobank

Monobank продовжить на місяць пільговий період та скасує внесення обов'язкового платежу цього місяця.

Ми не виносимо заборгованість на прострочення і не нараховуємо жодних штрафів та підвищених відсотків за непогашення заборгованості,

– написав Гороховський, співзасновник банку.

Нагадаємо, що у четвер, 26 лютого, банки тимчасово обмежили доступ до кредитних коштів, але вже наступного дня доступ відносили. Щоправда, з деякими обмеженнями.

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