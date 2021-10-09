Банк вибачається перед клієнтами за незручності. Просять перевіряти стан платежів в архіві "Приват24". Про це заявив речник фінустанови Олег Серга.

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З повторними платежами краще зачекати

Якщо платіж чи переказ завис, у банку просять не поспішати й не проводити повторні.

Всі платежі будуть виконані, не треба одразу ж робити повторний,

– запевнив Серга.

Якщо клієнт таки виконав повторні платежі, вони повернуться йому на картку.

Люди скаржаться на збій у роботі

Клієнтка банку Тетяна Кузнєцова розповіла, що не змогла переказати гроші з однієї картки на іншу. Вона намагалась це зробити тричі. Жінка скаржиться, що гроші зняло 3 рази.

На "гарячій лінії" їй повідомили про збій у роботі банку.

У "Приватбанку" переконують, що станом на 14:00 проблеми вже немає.

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