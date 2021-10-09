Банк вибачається перед клієнтами за незручності. Просять перевіряти стан платежів в архіві "Приват24". Про це заявив речник фінустанови Олег Серга.
Раніше У додатку Приват24 стався збій: в чому проблема
З повторними платежами краще зачекати
Якщо платіж чи переказ завис, у банку просять не поспішати й не проводити повторні.
Всі платежі будуть виконані, не треба одразу ж робити повторний,
– запевнив Серга.
Якщо клієнт таки виконав повторні платежі, вони повернуться йому на картку.
Люди скаржаться на збій у роботі
Клієнтка банку Тетяна Кузнєцова розповіла, що не змогла переказати гроші з однієї картки на іншу. Вона намагалась це зробити тричі. Жінка скаржиться, що гроші зняло 3 рази.
На "гарячій лінії" їй повідомили про збій у роботі банку.
У "Приватбанку" переконують, що станом на 14:00 проблеми вже немає.
Попередній збій у "Приваті"
Наприкінці вересня у додатку "Приват24" теж трапився збій. Користувачі скаржились., що неможливо було авторизуватись.
У банку тоді пояснювали все "незапланованими технічними роботами".