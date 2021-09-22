Припинили повноваження голови наглядової ради Укрзалізниці та 3 її членів, серед них – Лещенко

Кабінет міністрів не продовжив контракт з головою наглядової ради Укрзалізниці Шевкі Аджунером. Також це стосується ще трьох членів ради – Сергія Лещенка, Андреаса Матьє та Олега Журавльова. Відповідне рішення уряд ухвалив на підставі свого розпорядження у червні.

Відповідно до попереднього розпорядження Кабміну повноваження трьох членів та голови наглядової ради продовжили не більше ніж на три місяці. Контракт з ними закінчився ще 19 червня.

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У наглядову раду поки нікого не призначили

Хто обійме тепер вакантні місця – наразі невідомо. Жодних нових розпоряджень від уряду поки не надходило.

Аджунер був виконувачем обов'язків голови наглядової ради з червня 2018 року.

був виконувачем обов'язків голови наглядової ради з червня 2018 року. Лещенко був у наглядовій раді з грудня 2019 року.

був у наглядовій раді з грудня 2019 року. З того самого часу – і Журавльов .

. Матьє – з червня 2018.

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Кабмін створив Антикризовий штаб Укрзалізниці

Зазначимо, що на початку вересня Кабмін ухвалив рішення про створення Антикризового штабу Укрзалізниці. На чолі новоствореного органу – міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Основне завдання штабу розібратись із закупівлями важливих матеріалів, які, за словами міністра, були фактично провалені. Таким чином була загроза здійсненню залізничних перевезень загалом.