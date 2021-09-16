У пріоритеті медицина і військова сфера, – Марченко розповів про Держбюджет-2022

Уряд схвалив головний кошторис країни на 2022 рік. Найбільше грошей із бюджету планують спрямувати на здоров'я та військову сферу.

Насамперед у пріоритеті – медицина. Про це в ефірі 24 каналу сказав міністр фінансів Сергій Марченко.

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За його словами, в цю сферу додатково передбачають 34 мільярди гривень. Зокрема повинні зрости зарплати лікарів та медичних працівників.

Також (у пріоритеті – 24 канал) військова сфера, яка отримає другий за значущістю ресурс – 17 мільярдів гривень,

– наголосив Марченко.

Окрім грошей із Держбюджету сфера отримає гарантії і підтримку від міжнародних організацій.

Як перекрити дефіцит бюджету

Перекривати дефіцит бюджету у 2022 році, як відзначив міністр, планують шляхом традиційних джерел:

насамперед облігаціями внутрішніх державних позик;

запозиченнями від міжнародних партнерів, зокрема від Міжнародного валютного фонду;

співробітництво з європейським союзом.

"Сподіваємось, що зможемо продовжувати розміщувати наші єврооблігації у наступному (2022 – 24 канал) році", – пояснив Марченко.

Марченко прокоментував Держбюджет-2022: дивіться відео

Зарплати для лікарів

У 2022 році медичні працівники отримають більші зарплати. Марченко сумнівається, що народні депутати можуть цьому перешкодити, зокрема зменшити оплату.

"Ми у бюджеті передбачили гроші в необхідному обсязі, щоб зарплата лікаря була не менше 20 тисяч гривень", – сказав міністр фінансів.

Коротко про Держбюджет-2022

Про те, що зарплати медичних працівників – у пріоритеті , сказав і міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Сума, за його словами, збільшуватиметься залежно від навантаження і відділення, в якому працює людина.



Коротко про Держбюджет-2022 / Інфографіка 24 каналу