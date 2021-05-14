Придуманий самообман, – міністр агрополітики про норму 2 гектари кожному українцю

Міністр агрополітики Роман Лещенко заявив, що норма про право кожного українця безкоштовно отримати 2 гектари землі є фікцією та обманом. Завдяки ній чиновники отримують корупційну ренту.

Ба більше, саму цю норму придумали чиновники, таким чином утворивши корупційну схему. Таку заяву зробив міністр аграрної політики Роман Лещенко.

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Стільки землі в Україні немає

Міністр зазначає: в Україні фізично не вистачить стільки землі, аби її можна було кожному українцю надати безкоштовно.

Норма закону є, а реалізації фактично немає по одній простій причині: по 2 гектари для більш ніж 42 мільйонів українців – це 80 мільйонів гектарів землі…. Цей самообман був придуманий безпосередньо чиновниками, щоб сформувати корупційну складову,

– заявив Лещенко.

Він додав, що чиновники говорять українцям, щоб вони оформляли землевпорядну документацію, а потім беруть хабарі за виділення землі. За словами Лещенка, за 20 років сформували дуже чітку корупційну ренту. Задля неї ввели землевпорядну експертизу, дозвільну документацію, численні довідки та дозволи.

Для будь-яких дій, пов'язаних з землею, потрібна велика кількість різних документів.

Він додав, що всю землю, яка була в розпорядженні Держгеокадастру, передали в комунальну власність. "Якщо громада хоче надати землю під безоплатну приватизацію, вона може це зробити двома третями голосів від кількісного складу ради, обраної народом", – пояснив Лещенко.

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