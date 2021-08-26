Це у 12 разів більше, аніж за аналогічний період 2020 року. Тоді прибуток сягав лише 29,4 мільярда в українській валюті.

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З негативним фінансовим результатом працювали 25% підприємств

Підприємства, які працювали рентабельно, за перше півріччя отримали 461,7 мільярда гривень прибутку.

Одразу 25,4% підприємств працювали з негативним фінансовим результатом. Незважаючи на це, їхні збитки у січні – червні 2021 року скоротились на 67% у порівнянні з 2020 роком.

У 2 кварталі зріс ВВП

Раніше Держстат повідомив і про зростання ВВП у 2 кварталі 2021 року. Внутрішній валовий продукт збільшився на 5,4% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

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Проте, якщо порівнювати з І кварталом, то він – скоротився на 0,8%. Причина цього – сезонний фактор. У порівнянні з 2020 роком показники покращились через поступове відновлення після карантинних обмежень та високий споживчий попит населення.