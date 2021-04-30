Прибуток ПриватБанку за 2020 рік: скільки банк перерахує до держбюджету України

Кабінет міністрів затвердив річний звіт та розподілив чистий прибуток ПриватБанку за 2020 рік. Передбачається, що до держбюджету України банк перерахує майже 20 мільярдів гривень.

Розподіл чистого прибутку ПриватБанку

Загалом чистий прибуток державного ПриватБанку за 2020 рік становить 24 302,22 мільярда гривень. 80% від прибутку буде спрямовано до державного бюджету. Уряд у розпорядженні про "Деякі питання діяльності АТ КБ "ПриватБанк" затвердив розподіл чистого прибутку банка.

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Чистий прибуток та річні дивіденди будуть спрямовані наступним чином:

80% чистого прибутку в розмірі 19 441,78 мільйона гривень – на виплату дивідендів до державного бюджету;

чистого прибутку в розмірі 19 441,78 мільйона гривень – на виплату дивідендів до державного бюджету; 15% чистого прибутку в розмірі 3 645,33 мільйона гривень – на покриття накопичених збитків минулих років;

чистого прибутку в розмірі 3 645,33 мільйона гривень – на покриття накопичених збитків минулих років; 5% чистого прибутку в розмірі 1 215,11 мільйона гривень – до резервного фонду.

ПриватБанк у 2020 році перерахував до держбюджету 75% свого чистого прибутку за 2019 рік. Сума переказу становила 24,5 мільярда гривень.