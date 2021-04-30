Розподіл чистого прибутку ПриватБанку
Загалом чистий прибуток державного ПриватБанку за 2020 рік становить 24 302,22 мільярда гривень. 80% від прибутку буде спрямовано до державного бюджету. Уряд у розпорядженні про "Деякі питання діяльності АТ КБ "ПриватБанк" затвердив розподіл чистого прибутку банка.
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Чистий прибуток та річні дивіденди будуть спрямовані наступним чином:
- 80% чистого прибутку в розмірі 19 441,78 мільйона гривень – на виплату дивідендів до державного бюджету;
- 15% чистого прибутку в розмірі 3 645,33 мільйона гривень – на покриття накопичених збитків минулих років;
- 5% чистого прибутку в розмірі 1 215,11 мільйона гривень – до резервного фонду.