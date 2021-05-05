Чистий прибуток "Нафтогазу"
- За перший квартал 2021 року – 12,6 мільярда гривень.
- За перший квартал 2020 року – 3,2 мільярда гривень.
Читайте також Ставлення, як до "тузіка", – Коболєв про ситуацію навколо "Нафтогазу"
Проте, Ван Дріель розповів на своїй сторінці в фейсбуці, що це лише попередній результат, який іще не пройшов аудит і підлягає подальшій перевірці. Фінансовий директор зазначив і те, що ділове середовище демонструє явні ознаки відновлення з вищими цінами й більшим попитом, ніж минулого року.
Очікуваний результат показує нашу стійкість: три квартали поспіль рентабельність підвищилася. Наші зусилля із перетворення окупаються,
– розповідає Пітер Ван Дріель.
Збиток "Нафтогазу"
Консолідований чистий збиток "Нафтогазу":
- за 2020 рік – сягнув 19,002 мільярда гривень,
- у 2019 році – становив 63,294 мільярда гривень.
Чистий прибуток "Нафтогазу" за 2019 рік становив 2,6 мільярда гривень, як повідомляє видання "Інтерфакс–Україна".
Чистий збиток НАК "Нафтогаз України" як окремої юрособи:
- у 2020 році – 18,002 мільярда гривень,
- за 2019 рік – 50,658 мільярда гривень.
Доходи "Нафтогазу"
Чистий дохід у 2020 році компанії скоротився на 32,1% у порівнянні з 2019 роком, або до 121,059 мільярда гривень.
Доходи "Нафтогазу" у 2020 році зросли на 27,1% (на 41,184 мільярда гривень) у порівнянні з 2019 роком – до 193,017 мільярда гривень.
Доходи "Нафтогазу" у 2020 році:
- доходи від реалізації – 159,234 мільярда гривень (+6,3%),
- компенсація від виконання спецобов'язків (ПСО) – 32,205 мільярда гривень (+100%),
- відсотки та інші доходи – 1,578 мільярда гривень (-23,1%).