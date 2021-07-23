Прибутковість депозитів почне зростати: як на це вплине підняття облікової ставки

Прибутковість депозитів почне зростати вже найближчими місяцями, після того, як Національний банк України підняв облікову ставку до 8%. Про це розповів заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук.

Чому зростатиме прибутковість депозитів

Ніколайчук, під час пресбрифінгу відмітив, що останні місяці ставки за банківськими депозитами були ниже навіть за фактичний показник інфляції. У НБУ вважають, що рішення з монетарної політики, котрі ухвалили 22 липня, мають на меті зробити банківські депозити більш привабливими для населення.

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Зокрема, йшлось й про підняття облікової ставки, котру вчора регулятор підняв з 7,6% до 8% річних. Голова НБУ Кирило Шевченко розповів, що НБУ передбачає її підвищення до 8,5% та утримання її на цьому рівні до II кварталу 2022 року.

Також Ніколайчук підкреслив, що регулятор хоче збільшити у населення зацікавленість до заощаджень. За його словами, попередні рішення з монетарної політики щодо облікової ставки вберегли депозити від зниження.

Після сьогоднішнього рішення ставки за депозитами будуть більш активно реагувати на підвищення облікової ставки,

– сказав під час брифінгу Ніколайчук.

Що означає підняття облікової ставки

Зміна облікової ставки – важливий сигнал для визначення банками відсоткових ставок за вкладами та позиками. Чим вище ключова ставка, тим дорожчі кредити й депозити в національній валюті, тобто у гривні, в цьому випадку.

Що таке облікова ставка Облікова ставка – це вартість кредитів НБУ комерційним банкам, які можуть отримати від центробанку довгострокове або короткострокове рефінансування. Опосередковано ставка повинна визначати ціну кредитів на ринку.

Цикли підняття облікової ставки