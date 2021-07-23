Чому зростатиме прибутковість депозитів
Ніколайчук, під час пресбрифінгу відмітив, що останні місяці ставки за банківськими депозитами були ниже навіть за фактичний показник інфляції. У НБУ вважають, що рішення з монетарної політики, котрі ухвалили 22 липня, мають на меті зробити банківські депозити більш привабливими для населення.
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Зокрема, йшлось й про підняття облікової ставки, котру вчора регулятор підняв з 7,6% до 8% річних. Голова НБУ Кирило Шевченко розповів, що НБУ передбачає її підвищення до 8,5% та утримання її на цьому рівні до II кварталу 2022 року.
Також Ніколайчук підкреслив, що регулятор хоче збільшити у населення зацікавленість до заощаджень. За його словами, попередні рішення з монетарної політики щодо облікової ставки вберегли депозити від зниження.
Після сьогоднішнього рішення ставки за депозитами будуть більш активно реагувати на підвищення облікової ставки,
– сказав під час брифінгу Ніколайчук.
Що означає підняття облікової ставки
Зміна облікової ставки – важливий сигнал для визначення банками відсоткових ставок за вкладами та позиками. Чим вище ключова ставка, тим дорожчі кредити й депозити в національній валюті, тобто у гривні, в цьому випадку.
Що таке облікова ставкаОблікова ставка – це вартість кредитів НБУ комерційним банкам, які можуть отримати від центробанку довгострокове або короткострокове рефінансування. Опосередковано ставка повинна визначати ціну кредитів на ринку.
Цикли підняття облікової ставки
- 5 березня регулятор підняв облікову ставку з 6% до 6,5%, що було вперше з квітня 2019 року.
- 15 квітня НБУ знову підняв облікову ставку, тепер до 7,5%, щоб стримати інфляцію в Україні та повернути її до цільового діапазону у 5% у першому півріччі 2022 року. Тоді регулятор передбачав, що цього буде достатньо й він залишить її на цьому ж рівні до кінця 2021 року.
- 17 червня очільник НБУ оголосив, що зберігає облікову ставку на рівні 7,5%, а також, що починає поступове згортання антикризових монетарних інструментів, що посилить ефект попередніх підвищень облікової ставки та сприятиме сповільненню інфляції.
- 29 червня під час засідання Комітету з монетарної політики НБУ, троє з десяти членів запропонували підвищити облікову ставку до 8%, апелюючи до суттєвого посилення інфляційного тиску, тривалої невизначеності в перемовинах з МВФ. На їх думку, такий крок був би логічним та послідовним.