Чому зростатиме прибутковість депозитів

Ніколайчук, під час пресбрифінгу відмітив, що останні місяці ставки за банківськими депозитами були ниже навіть за фактичний показник інфляції. У НБУ вважають, що рішення з монетарної політики, котрі ухвалили 22 липня, мають на меті зробити банківські депозити більш привабливими для населення.

Читайте також Україна може отримати нові кошти від МВФ: про яку суму йдеться

Зокрема, йшлось й про підняття облікової ставки, котру вчора регулятор підняв з 7,6% до 8% річних. Голова НБУ Кирило Шевченко розповів, що НБУ передбачає її підвищення до 8,5% та утримання її на цьому рівні до II кварталу 2022 року.

Також Ніколайчук підкреслив, що регулятор хоче збільшити у населення зацікавленість до заощаджень. За його словами, попередні рішення з монетарної політики щодо облікової ставки вберегли депозити від зниження.

Після сьогоднішнього рішення ставки за депозитами будуть більш активно реагувати на підвищення облікової ставки,

– сказав під час брифінгу Ніколайчук.

Що означає підняття облікової ставки

Зміна облікової ставки – важливий сигнал для визначення банками відсоткових ставок за вкладами та позиками. Чим вище ключова ставка, тим дорожчі кредити й депозити в національній валюті, тобто у гривні, в цьому випадку.

Що таке облікова ставка Облікова ставка – це вартість кредитів НБУ комерційним банкам, які можуть отримати від центробанку довгострокове або короткострокове рефінансування. Опосередковано ставка повинна визначати ціну кредитів на ринку.

Цикли підняття облікової ставки