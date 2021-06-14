Прибутки Укрзалізниці продовжують рости: скільки заробила компанія станом на травень

Голова правління АТ "Укрзалізниця" Іван Юрик розповів, що компанія другий місяць поспіль отримує прибуток. На кінець травня 2021 року він складає близько 40 мільйонів гривень.

Прибуток Укрзалізниці за два місяці

У квітні 2021 року Укрзалізниця вийшла на прибутковий рівень та заробила 35 мільйонів гривень прибутку, а у травні — майже 39 мільйонів гривень.

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Що вплинуло на зростання прибутку компанії

Зі слів Івана Юрика, позитивна тенденція зростання фінансових надходжень фіксується завдяки ефективному впровадженню антикризового плану в компанії та покращенню операційної роботи у вантажному сегменті. Також на ріст прибутку вплинуло збільшення обсягів вантажних перевезень та послаблення карантинних заходів у країні.

Збільшення доходів від пасажирських перевезень відбулося завдяки новим рейсам та пожвавленню відпускного сезону. Так, у травні вони склали понад 585 мільйонів гривень, тоді як у квітні – майже 344 мільйонів гривень, у березні – близько 364 мільйонів гривень.

Збитки Укрзалізниці у січні – березні 2021 року

Зауважте, що Укрзалізниця в травні 2021 року покращила обіг вантажних вагонів на 20,5%, а середньодобове навантаження вийшло на рівень докризового 2019 року.

Голова правління АТ "Укрзалізниці" нагадав, що з січня по березень компанія працювала зі збитками. Вони виникли на тлі боротьби з фінансовою кризою та пандемією.