Податкова міліція відходить у минуле, – Шмигаль про створення Бюро економічної безпеки

Верховна Рада 28 січня проголосувала за створення Бюро економічної безпеки. Цей орган протидіятиме злочинам у сфері тінізації економіки та витоку капіталів. Таке рішення парламентарів привітав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Джерело: телеграм-канал Дениса Шмигаля

Ухвалення закону про Бюро економічної безпеки глава уряду назвав визначним кроком.

До теми Податкової міліції більше не буде: Рада підтримала створення Бюро економічної безпеки

Податкова міліція відходить у минуле, а на її місці з’явиться новий аналітичний орган, який займатиметься розслідуванням фінансових та економічних злочинів без корупції та "маски-шоу",

– написав Шмигаль.

Зазначимо, що в першому читанні за законопроєкт голосували ще у вересні 2020 року. У другому читанні та в цілому 28 січня 2021 року законопроєкт підтримали 242 нардепи.

Головне про Бюро економічної безпеки