Податкова міліція відходить у минуле, – Шмигаль про створення Бюро економічної безпеки
Верховна Рада 28 січня проголосувала за створення Бюро економічної безпеки. Цей орган протидіятиме злочинам у сфері тінізації економіки та витоку капіталів. Таке рішення парламентарів привітав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Джерело: телеграм-канал Дениса Шмигаля
Ухвалення закону про Бюро економічної безпеки глава уряду назвав визначним кроком.
До теми Податкової міліції більше не буде: Рада підтримала створення Бюро економічної безпеки
Податкова міліція відходить у минуле, а на її місці з’явиться новий аналітичний орган, який займатиметься розслідуванням фінансових та економічних злочинів без корупції та "маски-шоу",
– написав Шмигаль.
Зазначимо, що в першому читанні за законопроєкт голосували ще у вересні 2020 року. У другому читанні та в цілому 28 січня 2021 року законопроєкт підтримали 242 нардепи.
Головне про Бюро економічної безпеки
- Відомство матиме територіальні підрозділи.
- Директора Бюро призначатиме уряд, проте кандидата обиратиме конкурсна комісія.
- Підпорядковуватиметься Бюро Кабінету Міністрів України.
- Директор БЕБ щороку – не пізніше 1 березня має звітувати перед урядом та парламентом про діяльність відомства за попередній календарний рік.
- Максимальна кількість працівників відомства – 4 тисячі осіб.
- Детективи БЕБ матимуть повноваження для оперативно-розшукової діяльності, а також досудового розслідування.
- Після того, як новостворений орган запрацює, Податкову міліцію доведеться розформувати.
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