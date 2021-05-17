Преміального не стосується: роз'яснення Мінекономіки постанови про націнку на пальне

В уряді вирішили пояснити свою постанову про граничну націнку на пальне. Ймовірно, реагуючи на рішення кількох мереж АЗС зупинити продаж преміальних його марок.
Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства відхрестилося від такого рішення АЗС. Мовляв, урядова постанова преміального пального не стосується.
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Гранична націнка на пальне не стосується преміальних марок
У Мінекономіки заявили, що урядова постанова про запровадження граничних торговельних надбавок на пальне стосується тільки марок, які є товарами "істотної соціальної значущості".
Перелік таких товарів сформований урядом ще у квітні 2020, у ньому вказані бензин А-92, А-95, і дизельне пальне. А геть інша, мовляв, справа – "брендове преміальне" пальне.
Під встановлення максимальної торгівельної надбавки не підпадає "брендове преміальне" пальне з покращеними показниками якості, маркування якого містить певну торгову марку, і яке пропонують на автозаправних станціях для автомобілів преміумсегменту за вищою ціною, ніж соціально значуще пальне,
– пояснили у Мінекономіки.
Чому постанову уряду про пальне довелося пояснювати
- ОККО, WOG та інші мережі 15 та 16 травня офіційно заявили, що тимчасово припиняють продавати преміальне пальне. Мовляв, постанова уряду про граничні націнки робить такий продаж збитковим.
- Сама постанова Кабінету Міністрів зявилася 14 травня. Вона каже, що націнку на пальне треба рахувати від середньої його вартості за попередній місяць з урахуванням акцизу та ПДВ. І додавати до цієї середньої вартості можна тільки 5 (для бензину) або 7 (для дизеля) гривень.
- Далі в уряді вказали, що такий захід вимушений, та діятиме тільки у період карантину.