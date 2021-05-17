Преміального не стосується: роз'яснення Мінекономіки постанови про націнку на пальне

В уряді вирішили пояснити свою постанову про граничну націнку на пальне. Ймовірно, реагуючи на рішення кількох мереж АЗС зупинити продаж преміальних його марок.

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства відхрестилося від такого рішення АЗС. Мовляв, урядова постанова преміального пального не стосується.

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Гранична націнка на пальне не стосується преміальних марок

У Мінекономіки заявили, що урядова постанова про запровадження граничних торговельних надбавок на пальне стосується тільки марок, які є товарами "істотної соціальної значущості".

Перелік таких товарів сформований урядом ще у квітні 2020, у ньому вказані бензин А-92, А-95, і дизельне пальне. А геть інша, мовляв, справа – "брендове преміальне" пальне.

Під встановлення максимальної торгівельної надбавки не підпадає "брендове преміальне" пальне з покращеними показниками якості, маркування якого містить певну торгову марку, і яке пропонують на автозаправних станціях для автомобілів преміумсегменту за вищою ціною, ніж соціально значуще пальне,

– пояснили у Мінекономіки.

Чому постанову уряду про пальне довелося пояснювати