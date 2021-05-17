Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства відхрестилося від такого рішення АЗС. Мовляв, урядова постанова преміального пального не стосується.
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Гранична націнка на пальне не стосується преміальних марок
У Мінекономіки заявили, що урядова постанова про запровадження граничних торговельних надбавок на пальне стосується тільки марок, які є товарами "істотної соціальної значущості".
Перелік таких товарів сформований урядом ще у квітні 2020, у ньому вказані бензин А-92, А-95, і дизельне пальне. А геть інша, мовляв, справа – "брендове преміальне" пальне.
Під встановлення максимальної торгівельної надбавки не підпадає "брендове преміальне" пальне з покращеними показниками якості, маркування якого містить певну торгову марку, і яке пропонують на автозаправних станціях для автомобілів преміумсегменту за вищою ціною, ніж соціально значуще пальне,
– пояснили у Мінекономіки.
Чому постанову уряду про пальне довелося пояснювати
- ОККО, WOG та інші мережі 15 та 16 травня офіційно заявили, що тимчасово припиняють продавати преміальне пальне. Мовляв, постанова уряду про граничні націнки робить такий продаж збитковим.
- Сама постанова Кабінету Міністрів зявилася 14 травня. Вона каже, що націнку на пальне треба рахувати від середньої його вартості за попередній місяць з урахуванням акцизу та ПДВ. І додавати до цієї середньої вартості можна тільки 5 (для бензину) або 7 (для дизеля) гривень.
- Далі в уряді вказали, що такий захід вимушений, та діятиме тільки у період карантину.