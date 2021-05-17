Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства відхрестилося від такого рішення АЗС. Мовляв, урядова постанова преміального пального не стосується.

Тут детальніше про постанову Уряд ввів державне регулювання цін на пальне: бізнес проти

Гранична націнка на пальне не стосується преміальних марок

У Мінекономіки заявили, що урядова постанова про запровадження граничних торговельних надбавок на пальне стосується тільки марок, які є товарами "істотної соціальної значущості".

Перелік таких товарів сформований урядом ще у квітні 2020, у ньому вказані бензин А-92, А-95, і дизельне пальне. А геть інша, мовляв, справа – "брендове преміальне" пальне.

Під встановлення максимальної торгівельної надбавки не підпадає "брендове преміальне" пальне з покращеними показниками якості, маркування якого містить певну торгову марку, і яке пропонують на автозаправних станціях для автомобілів преміумсегменту за вищою ціною, ніж соціально значуще пальне,

– пояснили у Мінекономіки.

Чому постанову уряду про пальне довелося пояснювати