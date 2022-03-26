Преміальне пальне стане дешевшим: уряд прийняв важливе рішення

Ціни на пальне в Україні стабілізувалися. Частково вдалося розв'язати проблему з дефіцитом. Та деякі АЗС ставили суттєво вищу ціну на преміальне пальне, водночас не пропонуючи звичайного.

Через це уряд прийняв ще одне рішення для стабілізації паливного ринку, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Ціна на преміальне пальне не зможе бути вищою, ніж на 5% від ціни звичайного пального.

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Таким чином ми нівелюємо можливість для деяких АЗС ставити необґрунтовано високі ціни,

– пояснив Шмигаль.

Прем'єр наголосив, що гранична ціна, встановлена зараз, дозволяє компаніям отримувати прибуток, а отже – працювати далі.

Регуляція паливного ринку

Нагадаємо, що кілька тижнів тому влада прийняла низку кроків для стабілізації цін та зменшення дефіциту пального на ринку:

скасували акциз;

знизили ПДВ до 20%.

За словами прем'єра, ці рішення дали бажаний результат. Ціни на пальне знизилися на 5 – 10 гривень, а пальне знову доступне на багатьох АЗС завдяки тоннам пального, яке приїхало з Європи.

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