Преміальний бензин подорожчав: ситуація на АЗС 22 червня

Ситуація на ринку пального покращується, але все ще відчувається дефіцит. Скільки коштує бензин, дизель та газ 22 червня та чи повернуться ціни до довоєнного рівня, читайте далі.

Вартість пального 22 червня

Бензин А-95 преміум подорожчав на 75 копійок за останню добу. Тепер він коштує в середньому 52,31 гривні за літр по Україні, за даними auto.ria.

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Водночас звичайний А-95 піднявся в ціні на 6 копійок і коштує в середньому 50,82 гривні. Зокрема, мережі ОККО, WOG продають бензин А-95 по 51 гривні. Авіас та Укрнафта продають пальне по 50 гривень в середньому, а UPG – 48,90 гривні.

Дизельне пальне в середньому коштує 56,57 гривні за літр. У мережах ОККО та WOG дизель коштує 57 гривень. В UPG – 56 гривень, Авіас та Укрнафта – 55 гривень.

Газ на українських АЗС в середньому обійдеться по 42,04 гривні за літр:

На ОККО він коштує 42 гривні;

на WOG – 41,97 гривні;

на Авіас – 41,90 гривні;

на UPG – 37 гривень;

Укрнафта продає по 41,95 гривні;

а Shell – за 43,04 гривні.

Зауважимо, що пальне може відрізнятися в ціні залежно від регіону.

Чи повернуться старі ціни

Україна активно працює над тим, що налагодити нові маршрути постачання. Але не варто розраховувати, що коли це станеться, то ціни повернуться до довоєнних. Річ у тім, що ціни на пальне різко виросли у всьому світі через рекордну вартість нафти.

Олексій Данілов Секретар РНБО Треба розуміти, що тої ціни, яка була раніше, вже не буде. Якщо у всьому світі ціна за бензин, умовно, 2 євро за літр, то як у нас може бути 1 євро?

Чому виник дефіцит пального

Російські окупанти зруйнували паливну інфраструктуру, нафтобази та Кременчуцький нафтопереробний завод.

Також ворог блокує порти, що унеможливлює імпорт нафти та нафтопродуктів морським шляхом. Доводиться все ввозити через західні кордони.

Відповідно здорожчала логістика, яка тепер ще й займає куди більше часу.

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков заявив, що постачання налагодиться вже цієї осені.

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