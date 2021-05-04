Правління "Нафтогазу" можливо залишить свої посади, аби не працювати з Вітренком, – лист

Наглядова рада НАК "Нафтогаз України" звернулась із листом до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Члени ради зауважили, що цілком можливо, що з новим керівником Юрієм Вітренком відмовиться працювати і правління компанії.

Під листом, переданим Інтерфакс-Україна, підписались голова ради Клер Споттісвуд та незалежні члени Бруно Лескуа та Людо Ван дер Хейден. Наглядова рада нагадала, що вже подала заяви про відставку. Отож повноваження її членів припиняться 14 травня.

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Призначення Вітренка – крок назад, – наглядова рада

На такий самий крок може піти і правління, адже, сказано у листі, воно дало зрозуміти, що незадоволене політикою нового глави Юрія Вітренка.

Він (Вітренко – 24 канал) здається, незнайомий з програмою поточної трансформації, хід якої він планує змінити. На наш погляд, це було б великим кроком компанії назад,

– мовиться у листі до глави уряду.

Наглядова рада наголосила, що нормалізований прибуток "Нафтогазу" за 2020 рік оцінюють у 3,2 мільярда гривень. А це на 0,6 мільярда гривень більше, ніж у 2019 році.

У листі зазначили, що наразі компанія увійшла у період покращення прибутковості, а це досягнення саме чинного правління.

Члени наглядової ради зазначили, що звільнення ексголови Андрія Коболєва було порушенням стандартів корпоративного управління. Щодо кандидатури Вітренка, то її наглядова рада навіть не розглядала.

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Вітренко неодноразово критикував правління "Нафтогазу"

Ми не можемо підтримувати радянські методи, якими наглядову раду позбавляють компетенції лише на короткий проміжок часу для того, щоб змінити голову правління. І все це відбулося на підставі одного і того самого рішення загальних зборів акціонерів у день, коли наглядова рада не мала повноважень,

– зазначили члени наглядової ради.

Також у листі повідомили, що Вітренко на посаді виконувача обов'язків міністра енергетики неодноразово критикував правління "Нафтогазу".

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