Працювати не будуть, – Данілов про російські магазини Mere в Україні
Джерело:24 канал
Рада нацбезпеки й оборони знає про роботу в Україні магазинів російської мережі Mere. Про це під час брифінгу за результатами засідання РНБО повідомив секретар ради Олексій Данілов.
За його ж словами, працювати ці магазини надалі не будуть. Однак до того моменту ще треба почекати.
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"Ця мережа працювати не буде"
РНБО засідала 17 вересня. Після цього секретар Ради національної безпеки й оборони виступив на брифінгу для ЗМІ. Серед іншого він розповів і про ситуацію навколо російської мережі магазинів Mere, які у 2021 році почали працювати в Україні.
Данілов запевнив, що РНБО знає про роботу низки магазинів цієї мережі.
Можете бути певними, ця мережа в нашій країні працювати не буде. Почекайте,
– сказав він.
Однак більше подробиць (скільки саме слід почекати) не повідомив. Сказав тільки, що звертався до мера Миколаєва з цього приводу: "Вони кажуть, що не мають до цього відношення".
Коротко про скандал навколо Mere
- 14 червня 2021 року стало відомо, що проєкт російської мережі "Светофор" Mere збирається відновити роботу свого магазину в Миколаєві (його закрили у 2020 році), ба більше – відкрити ще 40 магазинів в Україні.
- Реагуючи на це, секретар РНБО Данілов заявив, що робота російської мережі супермаркетів на українському ринку неможлива. Претензії висловлювали місцевій владі, але там одразу заявили, що не можуть ніяк вплинути.
- Попри розголос та заяви влади, Mere відкрила магазини. Зокрема, у серпні в Дніпропетровській області. В РНБО це розцінили як російську провокацію.
- 13 вересня Данілов назвав фейком інформацію, що в Україні працює мережа російських супермаркетів Mere. Як бачимо, вже менш як за тиждень з його ж уст пролунала дещо інша інформація.