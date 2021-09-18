За його ж словами, працювати ці магазини надалі не будуть. Однак до того моменту ще треба почекати.

Головне Санкції проти росіян і моніторинг олігархів: результати засідання РНБО

"Ця мережа працювати не буде"

РНБО засідала 17 вересня. Після цього секретар Ради національної безпеки й оборони виступив на брифінгу для ЗМІ. Серед іншого він розповів і про ситуацію навколо російської мережі магазинів Mere, які у 2021 році почали працювати в Україні.

Данілов запевнив, що РНБО знає про роботу низки магазинів цієї мережі.

Можете бути певними, ця мережа в нашій країні працювати не буде. Почекайте,

– сказав він.

Однак більше подробиць (скільки саме слід почекати) не повідомив. Сказав тільки, що звертався до мера Миколаєва з цього приводу: "Вони кажуть, що не мають до цього відношення".

Коротко про скандал навколо Mere