Позбутися російського зашморгу: Україна шукає альтернативу традиційному газу

У Балтійському морі завершили морську частину нового польсько-данського газогону Baltic Pipe. Збудували 150 кілометрів за 35 днів.

Газогін постачатиме 10 мільярдів кубометрів газу на рік до Польщі з норвезького родовища у Північному морі. Варшава замислилася над альтернативу російському газу ще у 2007 році.

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Як Польща отримала енергетичний суверенітет

Тоді ж стартували переговори з Данією щодо спільної реалізації проєкту Baltic Pipe, але через бюрократичні й політичні проблеми початок будівництва довгий час відкладали. Російські ігри з постачанням газу до Європи та зведення "Північного потоку-2" сприяли активізації робіт зі зведення Baltic Pipe.

"Ці інвестиції абсолютно необхідні не лише для енергетичного суверенітету Польщі, вони необхідні для припинення російського газового шантажу", – сказав прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

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Що в планах у Польщі

У Польщі добре пам'ятають холодну зиму 2009 року, коли довгий час нічим було опалювати будинки через кризу, спровоковану Кремлем, який сперечався з Києвом щодо контракту на транзит блакитного палива до Європи. Відтак Варшава вже багато років інвестує в проєкти, які дозволять позбутися російського газового зашморгу.

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У 2015 році ввели в експлуатацію термінал для приймання скрапленого газу в порту у Свіноуйсце. Тут приймають блакитне паливо з Катару та США. Зараз його розширюють і будують ще один у Гданську. Замислюються в Польщі й над альтернативами для природного газу.

"Ми входимо у потужну біометанову програму разом з Orlen, входимо у водневі технології. Ми хочемо використовувати водень в наших мережах. Це також буде одним з пріоритетів Європейського Союзу", – глава правління нафтогазової компанії PGNIG Єжи Квечинський.

Чому протестувала Туреччина

Україна лише нещодавно почала працювати над розвитком екологічно безпечних технологій виробництва електроенергії та вже давно намагається знайти альтернативу російському газу. Та проблем на цьому шляху чимало.

Київ ще у 2010 році планував зведення терміналу для приймання зрідженого газу з Катару і США, але змушений був відмовитися від цього проєкту через заперечення Анкари. За угодою Монтре, турецька влада контролює проходження кораблів Дарданеллами й Босфором до Чорного моря.

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Анкара виступила проти проходу великих LNG-кораблів через небезпеку для екології регіону. Нещодавно турецький уряд заявив про плани звести штучний канал паралельно Босфору. І там зможуть проходити глибоководні кораблі. Втім це не вирішить проблем України.

"Наразі у нас глибоководні кораблі можуть заходити лише до одного порту – Чорноморського, інші морські порти України не мають такої можливості чисто інфраструктурної", – зазначив старший науковий співробітник Національного університету оборони Іван Савчук.

Які перешкоди в України

Поки немає термінала для перероблення скрапленого газу в придатний для промислового використання, а також труб, які дозволять доставляти його потенційним споживачам. Зведення такого терміналу вимагає значних інвестицій і відповідних технологій.

Хитка економічна і політична ситуація в Україні не сприяє залученню коштів від іноземних компаній. Самотужки реалізувати такий великий проєкт не вийде.

Це є певний процес інерційний і якраз треба, щоби інвестори повірили, треба, щоб у нас 3-5 років дійсно була стабільність, тоді інвестори приходять, приходять технології,

– сказав ексміністр енергетики й захисту довкілля України Олексій Оржель.

Україна потребує західних технологій і для розвитку покладів газу на шельфі Чорного моря.

"Найбільш перспективним є шельф в районі острова Зміїний", – наголосив Іван Савчук.

Що ускладнює ситуацію

Втім залучення іноземних інвесторів для розроблення цього родовища ускладнене політичною ситуацією в регіоні.

"Може бути, що частина міжнародних компаній не наважується заходити в чорноморський регіон і бурити на шельфі через питання безпеки й Росії", – пояснила президентка аналітичного центру DiXiGroup Олена Павленко.

Окупувавши Крим Росія загарбала українські бурові вежі на шельфі біля півострова. Зараз Україна намагається їх повернути через міжнародні суди, але це справа багатьох років.

Попри ці всі проблеми ситуація з газом в нашій країні не катастрофічна, адже на українській території є достатні поклади газу. Їхній загальний потенціал оцінюють в понад трильйон кубометрів.

Того газу, який вважають традиційним, достатньо щоб покрити власні потреби. Щобільше, якщо ми знижуємо власні потреби, стаємо більше енергоефективними, і зважаючи на нашу конфігурацію економіки, ми можемо стати експортерами. Олексій Оржель Міністр енергетики й захисту довкілля України (2019-2020)

Чи варто розраховувати на економічну незалежність

Та шлях до цього пролягає через запровадження енергетично ефективних технологій. Першою чергою на великих промислових підприємствах, а з цим в Україні серйозні проблеми.

"Україна залишилася зараз єдиною країною світі, в якій є в промислових масштабах мартенівський спосіб виробництва сталі, що є дуже енергетично витратним", – зазначив Іван Савчук.

У нас же споживачі великих енергоресурсів, ще їх називають іноді олігархами, вони чим апелюють, вони просять від держави дешевий ресурс, бо вони закриють виробництво, відповідно люди не будуть працювати, відповідно не буде податкових відрахувань,

– розповів Оржель.

І поки українська влада не зможе подолати ендемічну залежність економіки від свавілля олігархів розраховувати на енергетичну незалежність, зокрема і в газовій сфері, не варто.