Під час засідання уряду прем'єр Денис Шмигаль повідомив, що нині в Україні проходить індексація пенсій для близько 8 мільйонів українців. Також політик зауважив, що уряд планує й надалі продовжувати політику підвищення пенсій.

Підвищення пенсій

За словами Шмигаля нині в Україні не лише відбувається індексація пенсій для 8 мільйонів людей, але й в середньому підвищення пенсійних виплат складає понад 300 гривень.

До теми Пенсії без трудової книжки: як призначатимуть нарахування українцям

Політика підвищення пенсій буде продовжуватись – тільки в цьому році у нас передбачено ще 3 етапи підвищення для різних категорій пенсіонерів,

– відмітив Шмигаль.

Плани на майбутнє

Чинний прем'єр у зверненні, під час засідання уряду, також зазначив, що якщо українці бажають, щоб їх пенсійні виплати зросли у два, або ж три рази, то уряду потрібен кардинально інший підхід. Під іншим підходом Шмигаль мав на увазі, в першу чергу, накопичувальну пенсійну систему.

Ми зробимо таку систему, і українські пенсіонери нарешті зможуть отримувати дійсно гідні виплати,

– Шмигаль.

Уряд вважає, що частина податків, які людина сплачує, має йти на особистий пенсійний рахунок, далі ці кошти будуть інвестуватись у надійні фінансові інструменти й коли людина виходить на пенсію, то в неї буде і загальна солідарна пенсійна виплата, така як сьогодні, і виплата з її особистого пенсійного накопичувального рахунку.

Отримайте вигідний кредит для погашення заборгованості в інших банках, заповнивши заявку на сайті Ідея Банку.